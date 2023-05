Carta UTA, la carta carburante che ti consente di risparmiare

Sei un professionista o hai un’azienda e vuoi avere la massima libertà di rifornimento per la tua auto? Con la carta carburante multibrand UTA puoi risparmiare e godere di copertura in tantissime stazioni convenzionate presenti sul territorio italiano.

Con UTA, fare rifornimento non è mai stato così facile: puoi approfittare delle stazioni di servizio convenzionate sparse su tutto il territorio italiano rifornendoti da oltre 50 marchi come Eni, Q8 o Tamoil. La carta UTA oltre a garantirti la massima libertà di rifornimento ti consente il recupero agevolato dell’IVA. Proprio per questo motivo anche le grandi aziende hanno già deciso di utilizzarla ogni giorno.

Scegliendo la carta UTA:

Nessun problema di copertura grazie alle 9.500 stazioni di servizio convenzionate sparse sull’intero territorio nazionale, incluse le autostrade.

Non dovrai più preoccuparti di nulla grazie alla fattura elettronica unica che ti consente di avere il recupero agevolato dell’IVA e deducibilità dei costi sostenuti.

Potrai finalmente risparmiare denaro grazie alle pompe bianche più convenienti e a un network in continua espansione.

Avrai assistenza gratuita direttamente dall’Italia per qualsiasi informazione o problema tu voglia risolvere.

Accedendo al sito dedicato UTA potrai anche cercare le stazioni più vicine a te: la città di Milano offre, ad esempio, 423 stazioni di servizio da cui puoi rifornirti mentre a Roma sono disponibili 448 stazioni di servizio e 85 pompe bianche.

Non dimenticare che grazie alla convenzione con le pompe bianche la carta UTA ti consente di risparmiare sulla benzina facendo rifornimento nelle stazioni di servizio più economiche, oltre ad essere un servizio inevitabilmente perfetto per la deducibilità dei costi carburante e per il recupero agevolato dell’IVA.

Grazie all’app dedicata, puoi tenere sotto controllo le tue spese carburante e conservare lo storico dei tuoi rifornimenti per il periodo di fatturazione stabilito. E per semplificarti il lavoro, UTA ti invia direttamente la fattura elettronica riepilogativa di tutte le transazioni effettuate.

