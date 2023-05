Carta UTA, la carta carburante per professionisti e PMI

La carta UTA è una carta carburante multibrand pensata per gli utenti che devono percorrere tantissimi chilometri in auto ogni giorno. Che tu sia un libero professionista oppure il proprietario di un’azienda, grazie alla UTA card puoi finalmente vuoi avere la massima libertà di rifornimento per la tua auto.

Cosa caratterizza la carta carburante UTA? Ve lo spieghiamo subito! Avere a disposizione una carta carburante è fondamentale per semplificare la gestione delle spese, soprattutto se si è a capo di una grande azienda con un numero elevato di dipendenti. La carta UTA ti dà la possibilità di fare rifornimento presso stazioni di servizio convenzionate sparse su tutto il territorio italiano da oltre 50 marchi come Eni, Q8 o Tamoil. Tuttavia, hai l’opportunità di gestire al meglio i tuoi rifornimenti con il recupero agevolato dell’IVA. Nello specifico, con la carta carburante multibrand pensata da UTA è possibile accedere ad un network di stazioni di ricarica convenzionate che supera le 9.500 unità.

Con UTA puoi finalmente dire basta ad inutili spese e grazie alla fattura elettronica unica infatti puoi avere il recupero agevolato dell’IVA e deducibilità dei costi sostenuti. I vantaggi non sono pochi dunque se pensi che con la convenzione con le pompe bianche puoi risparmiare sulla benzina facendo rifornimento nelle stazioni di servizio più economiche.

Non dimenticare che la carta UTA è perfetta per la deducibilità dei costi carburante e per il recupero agevolato dell’IVA. Se hai bisogno di chiarimenti o informazioni dettagliate hai a disposizione l’assistenza gratuita direttamente dall’Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.