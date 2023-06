Carta UTA, risparmia sul carburante e recupera l'IVA

Al giorno d’oggi avere una carta carburante multibrand è fondamentale per poter accedere a network di stazioni di rifornimento sparse sull’intero territorio nazionale. Vogliamo per questo motivo presentarvi i vantaggi della carta Edenred UTA che garantisce a liberi professionisti e aziende non solo la massima libertà di rifornimento, grazie al network che supera le 9000 stazioni, ma che dà anche l’opportunità del recupero agevolato dell’IVA.

Sono già oltre 20.000, tra PMI, grandi aziende e P.IVA che hanno deciso di affidarsi alla carta UTA per utilizzarla ogni giorno. Con la carta multibrand UTA hai zero pensieri, grazie alla fattura elettronica unica, recupero agevolato dell’IVA e deducibilità dei costi, risparmio grazie alle pompe bianche più convenienti e a un network in continua espansione e massima copertura garantita da oltre 9.500 stazioni di servizio convenzionate in Italia e una totale copertura autostradale.

In più Edenred offre ai suoi clienti il massimo della qualità offrendo assistenza continua con un servizio clienti dedicato e gratuito direttamente dall’Italia. Scegliendo la carta UTA puoi approfittare delle stazioni di servizio convenzionate sparse su tutto il territorio italiano e rifornirti da oltre 50 marchi famosi come IP, Eni, Q8 e Tamoil.

La convenzione della carta UTA con le pompe bianche ti permette inoltre di risparmiare sui tuoi pieni carburante, oltre ad essere uno strumento valido per la deducibilità dei costi carburante e per il recupero agevolato dell’IVA. I servizi offerti dalla carta UTA non terminano qui: risparmia con UTA e ricevi una fattura elettronica unica riepilogativa di tutte le transazioni effettuate.

