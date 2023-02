Carta Verde American Express con plastica riciclata: un anno di canone gratis

Vorresti ottenere l’eccellenza di una tra le carte di credito più importanti a livello globale e – al tempo stesso – fare del bene al Pianeta? La soluzione si chiama Carta Verde American Express: realizzata con l’85% di plastica riciclata, per un prodotto Green a 360 gradi senza rinunciare a tutti i servizi finanziari della società. Grazie alla promozione in corso, puoi ottenere un anno di canone gratuito e pagare a partire dal secondo soltanto 6,50 euro al mese, con la possibilità di scegliere se pagare a saldo o a rate.

Tutti i vantaggi inclusi con Carta Verde

La nuova Carta di Credito Verde American Express è realizzata con l’85% di plastica riciclata. Un design rinnovato ed un packaging composto da materiali certificati eco-sostenibili che contribuiscono a renderla un prodotto Green a 360 gradi. Ma cosa offre, effettivamente, la Carta di Credito? Alcuni dei suoi benefici includono:

Linea di credito personalizzata fino a 12.500 euro

fino a 12.500 euro Protezione antifrode in caso di uso illecito della Carta da parte di terzi e protezione d’acquisto per 90 giorni fino a 1.300 euro sugli acquisti effettuati con Carta, in caso di furto o danneggiamento del bene

in caso di uso illecito della Carta da parte di terzi e protezione d’acquisto per 90 giorni fino a 1.300 euro sugli acquisti effettuati con Carta, in caso di furto o danneggiamento del bene Servizio Express Cash : in caso di emergenza potrai prelevare con Carta da 500.000 sportelli Bancomat nel mondo, di cui oltre 20 mila in Italia

: in caso di emergenza potrai prelevare con Carta da 500.000 sportelli Bancomat nel mondo, di cui oltre 20 mila in Italia Assicurazione inconvenienti e infortuni da viaggio

inconvenienti e infortuni da viaggio Global Assist , assistenza immediata 24 su 24 per consulenze mediche e legali di emergenza all’estero, oltre a un anticipo di denaro fino a 500 euro

, assistenza immediata 24 su 24 per consulenze mediche e legali di emergenza all’estero, oltre a un anticipo di denaro fino a 500 euro Amex Offers : risparmi ogni mese grazie ad Amex Offers con offerte sempre nuove per i tuoi acquisti

: risparmi ogni mese grazie ad Amex Offers con offerte sempre nuove per i tuoi acquisti Servizio clienti a tua disposizione 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, basterà una telefonata

Con Carta Verde è inclusa l’iscrizione al Club Membership Rewards, che ti permette di accumulare punte con le tue spese e scegliere in qualsiasi momento e in massima libertà come utilizzarli. Ad esempio, puoi richiedere sconti shop per ridurre (fino ad azzerare) il saldo del tuo conto Carta, sconti Safekey, Travel oppure scegliere tra i premi del catalogo a disposizione.

Come richiedere Carta Verde American Express

Richiedere la carta contactless con plastica riciclata di American Express è semplicissimo. Prima di tutto verifica di essere in possesso di questi requisiti:

Essere maggiorenne

Essere residente in Italia o avere un indirizzo di corrispondenza italiano

Avere un conto corrente bancario o postale appartenente al circuito SEPA. L’IBAN non deve corrispondere ad una carta prepagata

Avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro. American Express potrà richiedere prova del reddito indicato

Dopodiché collegati a questo link e richiedi Carta Verde premendo sull’apposito bottone. Tieni a portata di mano: Informazioni bancarie (IBAN, nome della tua Banca, Anno di apertura conto), documento di identità in corso di validità (Carta d’identità o Passaporto o Patente), Codice Fiscale (oppure Carta d’identità elettronica o Tessera Sanitaria).

