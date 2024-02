Carta Veritas: acquista in libertà con un limite fino a 120.000€

Carta Veritas è una soluzione che offre una carta prepagata MasterCard con IBAN dedicato e un ampio limite di spesa che consente di acquistare senza preoccuparsi dei limiti: è infatti possibile spendere fino a 120.000€ e poter quindi comprare anche beni costosi. La richiesta avviene completamente online e non ha requisiti di alcun tipo.

Carta Veritas: le caratteristiche principali della prepagata MasterCard con limite di spesa elevato

Carta Veritas è una carta che è possibile utilizzare ovunque ci si trovi: è accettata in 37 milioni di sedi commerciali e sportelli ATM, offrendo anche un conto con un IBAN dedicato, che ti permette di effettuare pagamenti in entrata e in uscita in modo semplice e veloce, oltre a poter ricaricare il conto in maniera completamente gratuita tramite bonifico.

Oltre a ciò, sono anche disponibili una serie di servizi aggiuntivi che ne agevolano l’utilizzo. Ad esempio, permette il trasferimento di denaro veloce, avere una carta in formato virtuale, emettere fatture per i propri clienti e anche la condivisione dell’account, per un utilizzo in due. Inoltre, offre servizi come il trading, il prestito, il risparmio e assicurazioni.

La carta può essere richiesta da chiunque, a prescindere dalla posizione, da dipendenti, professionisti, studenti a persone anche senza un impiego. Non ha infatti requisiti di nessun tipo, nemmeno in termini di reddito. Inoltre, offre la modalità di pagamento con opzione contactless per pagare senza pin fino ad un massimo di 30 euro.

Tutte le transazioni sono protette da 3D Secure per gli acquisti online. Inoltre, in caso di smarrimento o furto della carta, è possibile bloccarla e sbloccarla con un semplice clic.

È possibile ottenere servizi esclusivi con l’iscrizione al Veritas PRIVATE CLUB. Questo club offre accesso a servizi concierge e lounge, premi incredibili e cashback, la possibilità di prenotare il tuo prossimo viaggio e molto altro.

La carta ha un canone annuale di 29,90€. È possibile richiederla direttamente dalla pagina ufficiale, seguendo la procedura.