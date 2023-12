Carta Veritas: la carta con limite di spesa fino a 120.000€

Carta Veritas è una carta prepagata MasterCard che permette di effettuare acquisti in tutto il mondo, anche di grossa portata grazie al limite di spesa fino 120.000€. Si richiede online con una procedura di pochi minuti e offre diversi vantaggi, tra cui anche un IBAN dedicato con carta virtuale. Ma scopriamoli nel dettaglio.

Carta Veritas: le caratteristiche

Carta Veritas MasterCard è una carta prepagata supportata da MasterCard, il circuito che ti garantisce l’accettazione in 37 milioni di esercenti e sportelli bancomat in tutto il mondo. Puoi usare la tua carta per fare acquisti nei negozi, online e per prelevare contante dagli sportelli bancomat.

Tra le caratteristiche principali della carta, è possibile beneficiare di:

Limite di spesa fino a 120.000€.

Possibilità di scegliere tra MasterCard Gold o Black.

Conto corrente IBAN dedicato che fornisce anche una versione virtuale della carta

Possibilità di ricarica tramite bonifico, altra carta o contanti

Fino a 67.000€ di deposito contanti all’anno

Offerte e promozioni speciali per i titolari

Trasferimento istantaneo di denaro gratuito tra i conti Veritas

Carta Veritas mantiene la riservatezza su tutte le spese effettuate con la carta. L’IBAN dedicato consente infatti di mantenere i dettagli solo sul conto Veritas e non è richiesto alcun collegamento al conto bancario.

Puoi anche scegliere di aderire al Veritas Private Club, che ti offre accesso a servizi esclusivi come concierge, lounge, premi, cashback, trading, prestito, risparmio e assicurazione. Tutte le transazioni sono protette dal sistema 3D Secure di MasterCard, che ti chiede una conferma via SMS o email per ogni acquisto online. Non manca ovviamente la possibilità di bloccare o sbloccare la carta con un tocco o un clic, quando necessario. Infine, puoi contare sull’assistenza e sul supporto di un servizio clienti in italiano, disponibile 24 ore su 24 via ticket e dal lunedì al sabato via telefono.

Per richiederla, ti basta seguire la procedura veloce direttamente dal sito ufficiale, facendo clic su “Ordina subito la carta”. La spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.