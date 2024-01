Carta Veritas: la MasterCard con limite di acquisto fino a 120.000€

La Carta Veritas è una carta prepagata MasterCard che offre un IBAN personale, permettendo di operare indipendentemente da un conto corrente. Le transazioni vengono registrate solo sul conto associato, garantendo un livello di privacy e sicurezza superiore per quanto riguarda i tuoi acquisti. La carta include un canone annuale e vari servizi accessori.

Carta Veritas: la MasterCard dai limiti elevati

Una delle principali funzionalità della Carta Veritas è il suo limite di spesa considerevole, che può raggiungere fino a 120.000€. Questo la rende una scelta ideale per coloro che hanno bisogno di una carta con cui poter acquistare anche beni costosi.

Grazie al circuito di pagamento MasterCard, la prepagata è accettata presso qualsiasi negozio fisico o online di tutto il mondo.

Con Carta Veritas puoi velocemente inviare o ricevere denaro a qualsiasi conto correte. I trasferimenti tra conti Veritas sono istantanei ed è possibile ricaricarla in pochi minuti tramite bonifico.

Puoi tenerla sotto controllo attraverso l’app per smartphone, monitorando il saldo e tutte le transazioni in entrata e uscita. Tramite la sezione che riguarda la sicurezza puoi naturalmente bloccare e sbloccare la carta con un solo tocco, in caso di perdita, furto o non utilizzo.

Carta Veritas si avvale della tecnologia 3DS di MasterCard per garantire la sicurezza degli acquisti online: ogni transazione verrà verificata con codice OTP.

Infine, iscrivendoti al Veritas Private Club, avrai accesso a servizi extra come il trading, il prestito, il risparmio, l’assicurazione, il concierge, il cashback, la ruota della fortuna e molto altro.

La Carta Veritas può essere ottenuta da chiunque senza requisiti specifici, indipendentemente dal fatto che si abbia un lavoro o meno e da qualsiasi tipo di reddito. È adatta per studenti, pensionati, lavoratori, disoccupati, turisti, professionisti, imprese, start-up, associazioni e lavoratori autonomi. Ha un canone annuale di 29,90€. Puoi richiederla in pochi minuti tramite il sito ufficiale seguendo la procedura.