Carta Veritas: la prepagata MasterCard dal limite elevato

La Carta Veritas è una carta prepagata MasterCard che offre un IBAN dedicato e un limite di spesa considerevole. In questo modo sei in grado di fare spese senza preoccuparti del tetto massimo, grazie a un limite che arriva fino a 120.000€ e che per questo permette di acquistare anche beni dal costo elevato ovunque ti trovi.

Carta Veritas: le caratteristiche

Carta Veritas è una carta prepagata MasterCard accettata in tutto il mondo, con canone annuale, servizi aggiuntivi, IBAN dedicato e altro. Di seguito le caratteristiche principali del prodotto.

Apertura online senza requisiti

La carta si può richiedere con una rapida procedura dalla pagina ufficiale. Non c’è alcun requisito in termini di reddito minimo e può quindi essere aperta da chiunque. Basta tenere pronti i propri documenti personali e seguire i passaggi indicati. L’emissione è gratuita.

Utilizzo e sicurezza

Facendo uso del circuito di pagamento MasterCard, può essere utilizzata presso oltre 37 milioni di punti di accettazione, anche per i prelievi presso gli ATM di tutto il mondo che supportano il circuito. Ogni transazione è protetta da SecureCode: un sistema che verifica ogni transazione in uscita con un codice OTP inviato via SMS al numero che hai collegato.

Servizi aggiuntivi

Oltre a ciò, la carta offre una serie di servizi aggiuntivi che facilitano il suo utilizzo. Ad esempio, permette il trasferimento istantaneo tra conti Veritas, avere una carta in formato virtuale, emettere fatture per i propri clienti e anche la condivisione dell’account, per un utilizzo in due. È possibile ottenere servizi esclusivi con l’iscrizione al Veritas PRIVATE CLUB. Questo club offre accesso a servizi concierge e lounge, premi incredibili e cashback, la possibilità di prenotare il tuo prossimo viaggio e molto altro.

App per smartphone

La carta e il conto IBAN sono interamente gestibili anche tramite smartphone con l’app che è possibile scaricare per dispositivi Android. Oltre al saldo e ai movimenti, permette di inviare bonifici, pagare bollettini e controllare la carta tramite la sezione dedicata, per personalizzare i limiti di spesa o prelievo, nonché sospenderla o riattivarla rapidamente.

Costi

Carta Veritas ha un canone annuale di 29,90€ e i prelievi hanno una commissione di 2,50€.