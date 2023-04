Carta YOU: 3 motivi per puntare sulla Carta di Credito a zero spese

Tra le tante carte di credito disponibili sul mercato c’è oggi la possibilità di puntare su Carta YOU di Advanzia Bank: si tratta di una Carta di Credito a zero spese che rappresenta una delle opzioni più interessanti per tutti gli utenti alla ricerca di una carta di questo tipo.

A differenza delle altre carte di credito a canone zero, infatti, Carta YOU non obbliga all’apertura di un nuovo conto corrente. Nello stesso tempo, inoltre, le “zero spese” non si limitano al solo canone mensile e, quindi, ai costi di mantenimento della carta.

Carta YOU, infatti, prevede zero commissioni sui pagamenti e sui prelievi, anche quando effettuati all’estero, ed aggiungere ulteriori vantaggi come la polizza viaggi gratuita. Questa carta utilizza il circuito Mastercard e, quindi, è accettata in tutto il mondo.

Per richiedere Carta YOU è possibile accedere al sito ufficiale e inoltrare la richiesta a Advanzia Bank:

Carta YOU: ecco 3 motivi per cui è la Carta di Credito a zero spese da richiedere oggi

Con l’offerta in corso, Carta YOU è un vero e proprio punto di riferimento del settore delle carte di credito. Ci sono almeno 3 motivi per richiederla, preferendola ad altre opzioni presenti sul mercato. Ecco cosa rende Carta YOU la scelta giusta:

Carta YOU è davvero a zero spese in quanto non ha costi fissi (il canone è azzerato) e non prevede commissioni sull’utilizzo (pagamenti e prelievi sono senza commissioni)

in quanto non ha costi fissi (il canone è azzerato) e non prevede commissioni sull’utilizzo (pagamenti e prelievi sono senza commissioni) La carta include diversi vantaggi aggiuntivi come la polizza viaggi gratuita , la possibilità di saldare le spese entro 7 settimane (senza commissioni) oppure richiedere il pagamento rateale

come la , la possibilità di saldare le spese entro 7 settimane (senza commissioni) oppure richiedere il pagamento rateale Per richiedere Carta YOU non è necessario aprire un nuovo conto corrente (che potrebbe comportare spese aggiuntive) in quanto le spese vengono saldate tramite bonifico dal proprio conto corrente

Richiedere l’emissione di Carta YOU è semplice. Basta accedere al sito ufficiale disponibile qui di sotto e completare il form online per la richiesta.

