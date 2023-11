Carta YOU Advanzia ha zero costi: richiedila subito

Con Carta YOU puoi finalmente dire addio a qualsiasi preoccupazione legata alla gestione dei tuoi pagamenti e del tuo denaro. Non a caso, infatti, la carta YOU di Advanzia elimina inutili costi e ti permette dunque di risparmiare. Parliamo di una carta di credito adatta a tutti, anche ai più giovani: vediamo nel dettaglio le sue caratteristiche e perchè dovresti richiede subito la tua.

Cerchi una carta che ti consente di eliminare per sempre commissioni annuali? La carta YOU rappresenta la soluzione più adatta a te. Oltre ad eliminare per sempre i costi annuali, con questa carta non dovrai sostenere spese per commissioni per prelievi di denaro o in caso di acquisti all’estero. I vantaggi che la carta YOU è in grado di offrire ai clienti sono davvero tanti: procedi subito con la richiesta della tua carta YOU.

Oltre ai vantaggi che abbiamo già citato, Advanzia include alcuni servizi utili per coloro che amano viaggiare o che viaggiano spesso per questioni di lavoro. Con carta YOU hai inclusa l’assicurazione di viaggio gratuita e completa (totale copertura sulla tua assicurazione di viaggio).

Ricapitolando, i vantaggi di questa carta sono:

Zero commissioni annuali per sempre

Zero commissioni per prelievi di denaro e acquisti all’estero

Puoi rimanere nella tua banca: Advanzia non ti chiede di effettuare nessuno cambio

Puoi proseguire con l’attivazione della carta in modo semplice semplice e rapido ed in completa autonomia

Per te un’applicazione mobile multi-funzione

Non perdere altro tempo, prosegui con la richiesta della tua carta e inizia a godere di tutti i suoi vantaggi! Accedi al sito web Advanzia e richiedi la tua carta mediante una semplice procedura che ti sarà richiesta: tranquillo, basteranno solamente 2 minuti. Per completare l’operazione ricorda di tenere a portata di mano carta d’identità o il passaporto e il tuo smartphone.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.