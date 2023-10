Carta YOU Advanzia, la carta di credito senza canone e commissioni

Advanzia ha pensato di realizzare un servizio per tutti coloro che vogliono finalmente gestire il proprio denaro senza avere troppe preoccupazioni: stiamo parlando di Carta YOU; una carta che ti permette di eliminare per sempre commissioni annuali, commissioni per prelievi di denaro e acquisti all’estero rimanendo nella tua banca. Sono tanti, dunque, i vantaggi che la carta YOU è in grado di offrire ai clienti che decidono di affidarsi ad Advanzia. Oggi parliamo del perchè questa carta è conveniente, vediamo nel dettaglio le caratteristiche che la contraddistinguono.

Carta YOU offre ai suoi clienti differenti vantaggi che oggi vogliamo sottolineare, dato che già tantissimi utenti hanno deciso di richiedere la loro carta. Tra i vantaggi, dunque, non possiamo non riportarne alcuni:

Con Carta YOU non paghi commissioni annuali per sempre

annuali per sempre Puoi dire addio alle commissioni per prelievi di denaro e acquisti all’estero

Non ti viene richiesto di cambiare banca

L’attivazione della carta è semplice e rapida: puoi farlo in completa autonomia

Hai a disposizione una applicazione mobile multi-funzione

Una volta effettuato l’accesso al sito web dedicato Advanzia, richiedere la tua carta sarà davvero semplicissimo. Potrai infatti terminare tutta la procedura, in completa autonomia, e in soli 2 minuti. Ti verrà infatti richiesto solamente di aprire il link che riceverai tramite email e seguire le indicazioni. Tieni a portata di mano carta d’identità o il passaporto e il tuo smartphone!

Non dimenticare che con carta YOU hai l’assicurazione di viaggio gratuita e completa (totale copertura sulla tua assicurazione di viaggio) e credito gratuito fino a 7 settimane, con pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti. Che aspetti? Richiedi subito la tua carta YOU!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.