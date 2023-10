Carta YOU Advanzia offre conto zero spese senza cambiare banca

A volte capita di aver bisogno di un’ulteriore carta per effettuare pagamenti o prelievi (ad esempio quando si viaggia). Tuttavia, non sempre si desidera aprire un nuovo conto e, magari, pagare delle commissioni per le proprie operazioni bancarie. Tutto questo può essere risolto grazie a Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di un’innovativa carta di credito (circuito Mastercard) che offre svariati vantaggi, primo fra tutti il canone zero. Inoltre, non sarà necessario cambiare la propria banca. Dopo aver effettuato i tuoi acquisti, Advanzia ti invierà il riepilogo delle tue transazioni e potrai pagare facilmente tramite bonifico dal tuo conto esistente.

Come funziona Carta YOU di Advanzia

Attivare Carta YOU è semplice. Il processo di registrazione può essere effettuato online, in pochi minuti. Advanzia ti invierà un link con le indicazioni da seguire. Tieni a portata di mano il tuo documento d’identità e lo smartphone per una verifica tramite codice OTP inviato tramite SMS. Non è previsto alcun costo di emissione e puoi utilizzare la carta anche con Google Pay e Apple Pay. Una volta effettuata la richiesta, la carta arriverà entro 10-14 giorni lavorativi. La carta è estremamente sicura, per garantirti la possibilità di effettuare acquisti in tutta tranquillità. Potrai inoltre beneficiare di un pagamento differito senza interessi sui tuoi acquisti fino a 7 settimane. Ciò significa che, se effettui un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (ovvero il 16 del mese), riceverai il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo. Per saldare il tutto avrai quindi tempo fino al 3 del mese seguente.

Con l’opzione del pagamento differito di Carta YOU puoi scegliere ogni mese quanto desideri rimborsare al momento della ricezione del riepilogo e quanto in un momento successivo (l’importo minimo deve essere del 3% del saldo e pari ad almeno 30 euro). Infine, Advanzia tiene molto alla sicurezza degli utenti. Carta YOU è dotata di tutti gli standard di sicurezza più avanzati. Un esempio è il chip EMV, che rende impossibile la lettura dei dati della carta di credito e protegge i tuoi dati dall’accesso. Inoltre, ogni volta che acquisti qualcosa online ti verrà chiesto di utilizzare il Mastercard Secure Code, per essere sicuro che sia proprio tu ad effettuare l’operazione. Dulcis in fundo, Carta YOU ti offre anche un’assicurazione di viaggio gratuita, per non doverti preoccupare di nulla quando sei in vacanza.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.