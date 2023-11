Carta YOU: carta di credito a canone zero per sempre

Assicurazioni, possibilità di pagare in modalità dilazionata e a rate sono vantaggi che è possibile trovare in una carta di credito, solitamente con un canone mensile. Non è il caso di Carta YOU: la carta di credito completamente gratuita, che consente di pagare comodamente con un termine di scadenza fino a 7 settimane.

Carta YOU: la carta di credito gratis in dettaglio

Carta YOU si richiede in pochi passaggi direttamente nella pagina ufficiale del prodotto. Non dovete fare altro che compilare i campi che trovate in primo piano, inserendo i dati anagrafici, un numero di telefono e l’indirizzo email. Riceverete un messaggio nella posta elettronica con un link da cui completare la procedura. Verificate e firmate i contratti con il codice OTP inviato via SMS e, terminata l’attivazione, carta sarà recapitata direttamente a casa, pronta all’uso.

Di seguito le caratteristiche principali della carta:

Si collega a qualsiasi conto già esistente: alla ricezione del riepilogo delle spese potete pagare con un bonifico

Pagamenti con termine di scadenza fino a 7 settimane: effettuando un acquisto durante il periodo di liquidazione (il 16 di un mese), riceverete il riepilogo a metà del mese successivo, per saldare tutto il giorno 3 del mese seguente

Pagamento differito: scegliete voi se pagare in un un’unica soluzione con saldo, oppure con rate personalizzate mensili per importi di almeno 30€

Assicurazione viaggi inclusa: vi copre quando siete fuori in caso di infortuni sia in Italia che all’estero

Senza commissioni annuali e di prelievo: la carta è gratuita per sempre e permette di prelevare presso tutti gli ATM mondiali

Carta YOU offre i più alti standard di sicurezza. Facendo uso del circuito MasterCard Gold, viene riconosciuta in tutti i negozi fisici e online del mondo, proteggendo ogni transazione con la verifica SecureCode. Il chip EMV impedisce la lettura dei dati della carta, prevenendo un utilizzo non autorizzato.

Con l’app controllate i massimali giornalieri e mensili per spese e prelievi, oltre a sospendere temporaneamente la carta quando volete.

