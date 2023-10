Carta YOU: carta di credito a costo zero facile da usare

Carta YOU è completamente gratuita e si collega a qualsiasi conto corrente già esistente, senza la necessità di richiederne uno nuovo. Trattandosi di una carta di credito offre tutti i vantaggi del caso, come una maggior tutela sugli acquisti e assicurazioni per i viaggi, ma senza pagare alcun canone!

Richiederla è veramente facile, con una procedura online semplice da eseguire. Una volta attiva, la carta arriva in pochi giorni a casa ed è pronta per essere utilizzata per acquistare e prelevare in tutto il mondo.

Carta YOU: tutti i vantaggi di una MasterCard Gold

Carta YOU fa uso del circuito MasterCard Gold, con cui è possibile beneficiare di numerosi vantaggi per quanto riguarda sicurezza e assicurazioni. Viene accettata ovunque nel mondo per acquisti e prelievi presso un milione di ATM che supportano il circuito. È completamente gratuita: il canone e le commissioni di prelievo sono azzerati per sempre.

Con l’assicurazione di viaggio inclusa, siete coperti ovunque andiate su tutti gli imprevisti. La carta permette inoltre di pagare gli acquisti allungando il termine di scadenza fino a 7 settimane, senza oneri aggiuntivi: riceverete il riepilogo della transazione a metà del mese successivo, potendola così saldare entro il giorno 3 del mese seguente.

Carta YOU vi permette anche di decidere se pagare in un’unica soluzione oppure a rate personalizzate mensili, su cifre minime di 30€. Tutto questo senza la necessità di cambiare banca, dato che potete collegarla a un vostro conto già esistente, e con il massimo della sicurezza. Ogni transazione è verificata dalla tecnologia MasterCard SecureCode.

Per attivarla, tutto quello che dovete fare è compilare i campi presenti in primo piano nella pagina principale. Fornite i dati richiesti, oltre al numero di telefono e un’email. Riceverete un link nella posta elettronica da cui poter completare la procedura per ricevere poco dopo la carta a casa vostra e iniziare da subito a usarla.

