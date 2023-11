Carta YOU: carta di credito gratis con assicurazione inclusa

Carta YOU è una carta di credito completamente gratuita, senza alcun costo nascosto e con prelievi senza commissioni presso gli ATM di tutto il mondo. Con l’assicurazione di viaggio inclusa, permette di usufruire dei principali vantaggi di una carta di questa tipologia, ma in maniera completamente gratuita e conveniente. Ma scopriamola nei dettagli.

Carta YOU: caratteristiche principali della carta di credito gratuita

Senza commissioni annuali, prelievi gratis e acquisti all’estero senza commissioni

Carta YOU non ha canone per tutta la durata del rapporto. Trattandosi di una MasterCard Gold è inoltre accettata in tutto il mondo e permette di prelevare gratis presso oltre un milione di sportelli ATM.

Gli acquisti effettuati all’estero sono inoltre senza commissioni, il che significa che puoi fare shopping senza preoccuparti di costi aggiuntivi.

Termine di pagamento con scadenza fino a 7 settimane e rate personalizzate.

Carta YOU consente di pagare le spese con un termine massimo abbastanza lungo. Effettuando un acquisti nel peridio di liquidazione (il 16 di un mese), riceverete il riepilogo a metà del mese successivo, così da poterlo saldare fino al 3 del mese seguente. Il che vi fornisce un periodo totale di 7 settimane per pagare gli acquisti.

Scegliete voi se pagare le vostre spese con saldo oppure con rate mensili personalizzate su importi minimi di 30€, in tutta comodità.

Non serve cambiare banca e si richiede in due minuti.

Con Carta YOU potete utilizzare i conti correnti di cui siete già titolari. Alla ricezione del riepilogo, è possibile pagare con un bonifico.

Per richiedere la carta, non dovete fare altro che compilare i campi presenti nella pagina ufficiale, che vi trovate subito davanti. Fornite i dati anagrafici, oltre a un numero di telefono e un indirizzo email, su cui riceverete il link per completare la procedura e firmare i contratti con il codice OTP spedito tramite SMS.

Semplice e sicura

Carta YOU si può gestire comodamente dall’app per smartphone, da cui è possibile impostare i limiti giornalieri e mensili di spesa e prelievo, oppure sospendere temporaneamente la carta. Con MasterCard SecureCode ogni transazione è verificata con un codice univoco. Inoltre, il chip EMV impedisce la lettura non autorizzata delle informazioni della carta, in modo da prevenire possibili utilizzi illeciti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.