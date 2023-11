Carta YOU: è gratis e la richiedi in pochi secondi!

Carta YOU è una carta di credito completamente gratuita che offre tutte quelle peculiarità classiche che è possibile trovare in carte di questo tipo, ma a canone zero per sempre! Tra i vantaggi, si può ad esempio pagare con termine ampiamente dilazionato, a rate personalizzate mensili e beneficiare di un’assicurazione inclusa per i viaggi.

Carta YOU: la carta di credito gratuita con assicurazione inclusa

Carta YOU ha canone zero per tutta la durata del rapporto. Per usarla non servirà aprire un nuovo conto corrente: è infatti possibile collegarla a uno già esistente, dove verranno inviati i riepiloghi dei propri acquisti da pagare con bonifico.

Richiedendola online in pochi minuti, per riceverla a casa subito dopo, sarete in grado di pagare i vostri acquisti con un termine di scadenza fino a 7 settimane, oltre a poter decidere se utilizzare il saldo o rate mensili personalizzabili, per importi di almeno 30€.

Carta YOU fa parte del circuito MasterCard Gold, motivo per cui è accettata in tutto il mondo, permettendo al tempo stesso di prelevare senza commissioni presso qualsiasi ATM. L’assicurazione di viaggio gratuita è perfetta si vi trovate spesso fuori, poiché fornisce una copertura su infortuni o furti.

È facile da richiedere. Per farlo, compilate i campi presenti nella pagina ufficiale, che trovate subito in primo piano. Inserite i dati anagrafici richiesti, oltre a un numero di telefono e un’email. Cliccando su “Richiedila ora”, riceverete nella posta elettronica un link per completare la procedura. Verificate e firmate i contratti attraverso il codice OTP che avete ricevuto via SMS e, terminato tutto, riceverete comodamente la carta a casa.

Una volta arrivata, Carta YOU è pronta per essere utilizzata in tutti i negozi fisici e online al massimo livello di sicurezza. MasterCard Gold autentica tutte le transazioni con SecureCode e chip EMV, che rende impossibile la lettura dei dati della carta, prevenendo accessi non autorizzati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.