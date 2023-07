Carta YOU: facile da attivare e senza commissioni annuali

Carta YOU è la carta di credito offerta da Advanzia Bank, flessibile e gratuita.

Questa carta di credito consente di prelevare in tutto il mondo e di effettuare acquisti nei negozi e online, senza commissioni aggiuntive e senza dover sostenere costi fissi. Carta YOU non prevede canone annuale, né costi di attivazione.

Inoltre, con Carta YOU è inclusa anche un’assicurazione viaggio gratuita, che offre maggiore protezione e tranquillità durante i viaggi.

Il processo di richiesta di Carta YOU è veloce, semplice e completamente digitale. Una volta completata la procedura di richiesta, la carta verrà recapitata all’indirizzo fornito entro 10-14 giorni lavorativi.

Per richiedere la carta è necessario essere maggiorenni e residenti in Italia, non servirà aprire un nuovo conto o cambiare banca: per saldare gli importi spesi con la carta, si riceverà una fattura che potrà essere pagata direttamente tramite la propria banca di riferimento.

La carta appartiene al circuito MasterCard, questo garantisce massima accettazione in tutti i negozi del mondo o e online. Oltre ad offrire funzionalità di pagamento mobile e la carta dispone anche di un’app dedicata, che consente di monitorare in tempo reale i pagamenti e le transazioni effettuate con la carta di credito.

Per i pagamenti effettuati con Carta YOU, verrà inviato un riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo. Gli importi potranno essere saldati senza costi aggiuntivi entro giorno 3 del mese seguente. Questo permette di beneficiare di un credito senza interessi sugli acquisti fino a 7 settimane.

Inoltre, per coloro che desiderano maggiore flessibilità di pagamento, Carta YOU offre un’opzione di pagamento frazionato flessibile. Alla ricezione di ciascun riepilogo delle transazioni, puoi decidere se trasferire l’importo intero o un importo parziale. Non è necessario comunicare in anticipo l’importo che si desidera trasferire. Se si rimborsa solo un importo parziale, è necessario trasferire almeno l’importo minimo indicato sul riepilogo delle transazioni (3% dell’importo totale dovuto e almeno 30 €). È anche possibile pagare più del minimo richiesto.

