Carta YOU: gestisci le spese con la massima flessibilità

Carta YOU è una carta di credito che si gestisce online, completamente gratuita e senza commissioni annuali o costi di emissione.

I numerosi vantaggi offerti da questa carta, come il credito gratuito fino a 7 settimane, il servizio di pagamento frazionato flessibile e l’assicurazione viaggio gratuita, rendono questa carta una scelta perfetta per coloro che cercano una soluzione flessibile e conveniente per l’organizzazione delle proprie spese quotidiane sia in Italia che all’estero.

La caratteristica più interessante di questa carta è la possibilità di usufruire di un credito gratuito fino a 7 settimane. Se si effettua un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (il 16 del mese) si riceverà il riepilogo delle transazioni il 15 del mese successivo e si avrà tempo fino al giorno 3 del mese seguente per saldare gli importi delle spese.

Inoltre, la Carta YOU offre un servizio di pagamento frazionato flessibile, che consente ai titolari di decidere quanto pagare al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni e quanto successivamente. Questo rende Carta You una soluzione comoda per coloro che desiderano suddividere il pagamento delle spese in più rate, in base alle proprie esigenze finanziarie.

Un altro aspetto positivo di questa carta è la possibilità di richiederla online senza dover cambiare banca o aprire un nuovo conto corrente. Il form di richiesta si compila in pochi semplici passaggi e si riceverà la carta direttamente a casa propria in pochi giorni. Questo permette di usufruire dei suoi numerosi servizi senza dover fare complicati cambiamenti nella propria situazione bancaria.

Inoltre, quando si utilizza Carta YOU durante i viaggi, si ha la possibilità di beneficiare di un’assicurazione viaggio gratuita inclusa.

La carta appartiene al circuito Mastercard e garantisce ai titolari la massima sicurezza e accettazione in tutto il mondo, sia nei negozi fisici che online.

