Carta YOU: la carta di credito completamente gratis

Carta YOU è una carta di credito a canone zero per sempre, che è possibile collegare a qualsiasi conto corrente. Non ha commissioni di ritiro presso tutti gli ATM di tutto il mondo ed è facile da richiedere. La procedura richiede soltanto due minuti e la carta arriva poco dopo a casa vostra, pronta per essere utilizzata in qualsiasi negozio.

Carta YOU: gratis e facile da richiedere

Trattandosi di una carta di credito, con Carta YOU avrete diversi vantaggi sugli acquisti e sulla sicurezza, ma a canone zero! Oltre a poter prelevare ovunque senza alcuna commissione presso più di un milione di sportelli automatici, include anche un’assicurazione per i viaggi totalmente gratuita che vi copre in caso di imprevisti.

Il circuito MasterCard consente di utilizzarla in tutto il mondo senza alcun problema. Potete pagare in maniera dilazionata con un termine di scadenza massimo di 7 settimane, così da saldare gli acquisti successivamente e con più comodità. Scegliete voi se farlo in un’unica soluzione oppure decidere ogni mese quanto pagare, su importi minimi di 30€.

Tutto questo senza dover bisogno di cambiare banca. Carta YOU funziona infatti con qualsiasi conto corrente, offrendo gli standard di sicurezza più elevati. Si richiede velocemente compilando il form che trovate nella pagina principale. Basta compilare i campi con i dati richiesti, fornendo un numero di telefono e un’email. Su quest’ultima riceverete un link per completare la procedura di richiesta: tenete a portata di mano un documento di riconoscimento e lo smartphone per la verifica OTP.

Completata l’operazione, Carta YOU verrà associata al conto corrente indicato e spedita direttamente a casa, per essere già utilizzata in qualsiasi negozio fisico oppure online. L’applicazione per smartphone consente di gestirla impostando limiti giornalieri per prelievi e spesa, oppure per sospendere temporaneamente la carta.

Richiedetela ora per acquistare con comodità sempre e ovunque.

