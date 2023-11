Carta YOU: la carta di credito conveniente e sicura

Nel vasto panorama delle carte prepagate, Carta YOU è sicuramente una delle opzioni più interessanti e conventi, con una combinazione di vantaggi che si adattano alle esigenze moderne degli utenti. Un canone gratuito, la possibilità di pagamento dilazionato con un termine di scadenza di 7 settimane, rate personalizzabili e un’assicurazione di viaggio inclusa la rendono un prodotto sicuramente molto interessante.

Carta YOU: la carta di credito gratis che include anche un’assicurazione

Carta YOU è una delle poche carte di credito che offre un canone gratuito, insieme ai classici vantaggi che è possibile ottenere con un prodotto di questo tipo. Tra questi c’è la possibilità di rendere i pagamenti notevolmente più comodi: gli utenti hanno la possibilità di dilazionare il pagamento delle spese effettuate con la carta, estendendo il termine di scadenza fino a 7 settimane. Effettuando un’acquisto durante il periodo di liquidazione (solitamente il 16 di un mese), riceverete il riepilogo a metà del mese successivo, per saldarlo il giorno 3 del mese seguente.

I titolari possono anche suddividere i pagamenti in rate personalizzabili, adattando qualsiasi acquisto alle proprie esigenze. Scegliete voi quanto pagare a mese su importi minimi di 30€.

Carta YOU include anche un’assicurazione di viaggio totalmente gratuita, che vi copre in caso di infortuni quando siete fuori. Garantisce il massimo della sicurezza ovunque vi troviate: facendo parte del circuito MasterCard Gold, è innanzitutto accettata in tutto il mondo e permette di prelevare gratis presso tutti gli ATM. Con MasterCard SecureCode, ogni transazione è verificata tramite un codice univoco. Inoltre, il chip EMV impedisce la lettura non autorizzata delle informazioni della carta di credito, tutelandovi da possibili tentativi di copia o falsificazione.

Per richiederla basta recarsi nella pagina ufficiale del prodotto, compilando i campi con i dati anagrafici richiesti, un numero e un indirizzo email. Riceverete un messaggio sulla posta elettronica, con un link da cui continuare la richiesta, verificando e firmando i contratti con il codice OTP inviato via SMS. Una volta terminata la procedura, la carta verrà spedita a casa dopo pochi giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.