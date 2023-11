Carta YOU: la carta di credito gratis che si richiede all'istante

Carta YOU è una carta di credito totalmente gratuita, che si collega a qualsiasi conto corrente già esistente, senza la necessità di aprirne uno nuovo, e si richiede in pochissimo tempo online. I vantaggi soliti che offre una carta di credito, rispetto a una più classica carta di debito, si riflettono maggiormente sugli acquisti e sulle assicurazioni aggiuntive, come ad esempio la possibilità di pagare in comode rate e tutelarsi in caso di imprevisti.

È quello che è possibile avere con Carta YOU, ma a canone zero!

Carta YOU: i vantaggi di una carta di credito senza canone

Carta YOU si attiva online in pochi minuti. Basta infatti compilare i campi che trovate in primo piano nella pagina ufficiale, inserendo i dati anagrafici richiesti, un numero di telefono e un indirizzo email. Su quest’ultimo, quando avete finito, riceverete un link per completare la procedura, verificando l’identità e firmando il contratto con il codice OTP ricevuto tramite SMS.

Una volta arrivata a casa, può essere da subito utilizzata per acquistare in totale comodità, pagando con un termine di scadenza fino a 7 settimane: riceverete il riepilogo nella metà del mese successivo, in modo da poter saldare fino al giorno 3 del mese seguente, se l’acquisto viene fatto durante il periodo di liquidazione, ovvero il 16 di ogni mese. Scegliete voi se pagare tutto l’importo con il saldo, oppure optare per un pagamento differito in rate mensili personalizzate, su importi minimi di 30€.

Tutto ciò senza la necessità di cambiare banca. Come anticipato inizialmente, Carta YOU si collega a qualsiasi conto corrente già intestato a voi. Se inoltre viaggiate spesso, avete a disposizione un’assicurazione inclusa che vi copre sugli imprevisti.

La carta, oltre a essere a canone zero per sempre, non ha alcuna commissione per i prelievi presso tutti gli ATM del mondo che fanno uso del circuito Master Card. Quest’ultimo assicura il massimo della sicurezza in tutte le transazioni.

