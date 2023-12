Carta YOU: la carta di credito GRATIS con assicurazione inclusa

La carta di credito fa parte della tipologia di carte di pagamento più vantaggiosa per quanto riguarda gli acquisti ma non solo, grazie alla presenza di servizi accessori come le assicurazioni incluse. Solitamente, la presenza di queste caratteristiche comporta il costo di una quota mensile, ma non è il caso di Carta YOU, che è invece gratuita e può essere richiesta da tutti!

Oltre alla possibilità di pagare comodamente con un termine abbastanza lungo, include infatti un’assicurazione di viaggio completamente gratuita e non necessita di un reddito minimo. Ma scopriamo cosa offre nel dettaglio.

Carta YOU: le caratteristiche

I vantaggi di Carta YOU sono molteplici. Eccoli nel dettaglio:

Senza canone annuale o mensile per sempre.

Nessuna commissione per il prelievo di denaro in contanti presso più di un milione di ATM di tutto il mondo aderenti al circuito MasterCard.

Nessuna commissione aggiuntiva negli acquisti effettuati all’estero, anche in valuta differente.

Oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo.

Assicurazione di viaggio gratuita e completa.

Credito gratuito fino a 7 settimane.

Possibilità di pagare con saldo in un unica soluzione, o a rate personalizzate su importi minimi di 30€.

Carta YOU è la carta di credito che ti permette di gestire le tue spese in modo semplice e sicuro, grazie al portale clienti online e all’app Advanzia, dove puoi controllare il saldo, il limite di credito, le transazioni, oltre a impostare i limiti giornalieri di spesa e prelievo.

Carta YOU si richiede in soli due minuti. Basta recarsi nella pagina ufficiale del prodotto e compilare i campi che trovi subito in primo piano. Inserisci i dati anagrafici richiesti e fornisci anche un indirizzo email, insieme a un numero di telefono. Riceverai un messaggio di posta elettronica con un link con cui finalizzare la procedura e firmare i contratti tramite il codice OTP spedito via SMS. La carta verrà recapitata pochi giorni dopo, direttamente a casa tua.

