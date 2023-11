Carta YOU: la carta di credito gratis per tutti

Carta YOU è una carta di credito completamente gratuita, che non ha alcun tipo di requisito. Durante l’apertura, non viene infatti richiesta alcun reddito minimo, rendendola un prodotto accessibile a tutti in maniera totalmente gratuita, con tutti i vantaggi del caso!

Carta YOU: tutti i vantaggi di una carta di credito senza canone

Trattandosi di una carta di credito, Carta YOU offre i vantaggi che solitamente è possibile avere con questa tipologia di carta, ma in maniera totalmente gratuita. Può essere utilizzata con qualsiasi conto corrente ed è accettata ovunque nel mondo, grazie al circuito MasterCard Gold. Ma scopriamo tutto nel dettaglio.

Canone gratuito e prelievi senza commissioni in tutto il mondo

La carta ha una quota che rimane gratuita per tutta la durata del rapporto, permettendo inoltre di prelevare presso gli ATM di tutto il mondo senza alcuna commissione. Il circuito MasterCard gold permette di utilizzarla ovunque vi troviate e in qualsiasi negozio fisico o online.

Credito gratuito fino a 7 settimane e possibilità di personalizzare le rate

Carta YOU permette di pagare comodamente con un termine di scadenza fino a 7 settimane: effettuando un acquisto durante il periodo di liquidazione (di solito il 16 di un mese), riceverete il riepilogo il mese successivo, potendolo così saldare entro il 3 del mese seguente.

Sta a voi decidere se pagare tutto con il saldo o con rate personalizzate mensili, per importi minimi di 30€.

Senza bisogno di cambiare banca

Il riepilogo ricevuto può essere saldato con un bonifico dal proprio conto corrente, senza la necessità di aprirne uno apposito per utilizzare la carta.

Assicurazione di viaggio inclusa

Carta YOU include anche un’assicurazione di viaggio totalmente gratuita, che vi copre in caso di imprevisti o infortuni quando siete fuori

Sicurezza di alto livello

Ogni transazione è verificata con MasterCard SecureCode, mentre i dati della carta sono protetti dal chip EMV, che ne impedisce anche l’utilizzo non autorizzato.

Facile da richiedere

Per richiedere Carta YOU, non dovete far altro che compilare i campi presenti nella pagina ufficiale, completando la richiesta tramite il link ricevuto nella posta elettronica. Riceverete pochi giorni dopo la carta direttamente a casa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.