Carta YOU: la carta di credito gratuita che si richiede in 2 minuti

Una carta di credito offre sempre dei vantaggi rispetto la carte di debito ordinarie, come una protezione maggiore sugli acquisti, la possibilità di dilazionare i pagamenti, assicurazioni incluse e altro. È tutto quello che potete avere con Carta YOU, ma a canone zero! La carta si richiede in pochissimi minuti online e si associa a qualsiasi conto corrente, senza la necessità di cambiare banca o aprire un altro conto corrente apposito.

Carta YOU: tutti i vantaggi di una carta di credito gratuita

Carta YOU non ha alcuna commissione annuale o di prelievo, è gratuita per tutta la durata del rapporto, permettendo di prelevare presso gli ATM di tutto il mondo che supportano il circuito MasterCard. Anche per questo motivo è accettata nella quasi totalità dei negozi mondiali: potrete acquistare in tranquillità ovunque andate.

Include un’assicurazione di viaggio totalmente gratuita, che vi copre in caso di imprevisti durante le vacanze. Oltre a ciò, permette di dilazionare i pagamenti con un termine di scadenza fino a 7 settimane: il riepilogo delle transazioni sarà visibile il mese successivo, con possibilità di saldare il 3 del mese seguente.

Con Carta YOU personalizzate anche la modalità di pagamento, scegliendo se pagare in un’unica soluzione o a rate mensili personalizzate su un saldo minimo di 30€. Ovunque farete acquisti, sia presso i negozi fisici che negli e-commerce online, sarete sempre protetti con gli standard di sicurezza più recenti.

La carta è facile da attivare e si richiede in pochissimi minuti. Basta compilare i campi che trovate nella pagina dedicata, inserendo i dati richiesi insieme all’IBAN del conto che volete collegare, il numero di telefono e un’indirizzo email. Su quest’ultimo riceverete il link per completare la registrazione in modo da ricevere la carta direttamente a casa e poterla da subito utilizzare.

La carta è comodamente gestibile dall’applicazione per smartphone, con limiti di prelievo e spesa o sospensione temporanea.

