Carta YOU: la carta di credito gratuita e facile da attivare

Carta YOU è una carta di credito completamente gratuita, senza alcuna commissione per quanto riguarda i prelievi in tutto il mondo, che è possibile collegare a qualsiasi conto corrente già esistente.

È facile da richiedere. La procedura avviene completamente online e offre diversi vantaggi classici di una carta di credito, ma a canone zero! Beneficia di tutti i servizi offerti dal circuito MasterCard Gold e si richiede attraverso semplici passaggi. È perfetta per chi fa spesso acquisti, ma vuole comunque avere a disposizione le comodità e i vantaggi di un’assicurazione per i viaggi e della possibilità di dilazionare i pagamenti.

Carta YOU: i dettagli della carta di credito gratuita

Carta YOU offre una carta di credito a commissioni zero per sempre e non ha alcun canone. È possibile prelevare presso gli ATM di tutto il mondo a costo zero e viene accettata ovunque. Al tempo stesso è possibile beneficiare di un’assicurazione di viaggio gratuita, che vi copre in caso in imprevisti.

La carta permette di pagare senza interessi con un termine di scadenza fino a 7 settimane dopo l’acquisto. Inoltre è possibile decidere se pagare con saldo o a rate mensili personalizzate su importi minimi di 30€. Non è necessario attivare alcun nuovo conto corrente, la carta si collega infatti a uno dei vostri conti già esistenti: basterà fornire l’IBAN in fase di registrazione.

Carta YOU è dotata dei più recenti standard di sicurezza per proteggere le transazioni ed effettuare gli acquisti in totale tranquillità, con MasterCard SecureCode. Richiederla è molto semplice. Basta fornire i dati personali richiesti, il numero e l’email direttamente nel form presente nella pagina web ufficiale.

Riceverete quindi un link nella posta elettronica dove seguire le indicazioni per verificare tutto e terminare la procedura. La carta verrà spedita a casa dopo pochi giorni e sarà già pronta per essere utilizzata.

