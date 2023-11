Carta YOU: la carta di credito per tutti senza canone mensile

Carta YOU è la carta di credito senza canone che tutti possono richiedere. Non ha alcun tipo di requisito minimo in termini di reddito ed è gratis per tutta la durata del rapporto, offrendo vantaggi sugli acquisti e altro.

Carta YOU: la carta di credito gratuita che si richiede in 2 minuti

Richiedendo Carta YOU direttamente dal sito web ufficiale, potrete beneficiare dei seguenti vantaggi:

– Nessuna quota annuale: la carta è gratuita per tutta la durata del rapporto, senza alcun canone annuale.

– Nessuna commissione per i prelievi in tutto il mondo: i prelievi sono gratuiti presso tutti gli ATM, sia in Italia che all’estero.

– Nessuna commissione per gli acquisti effettuati all’estero: grazie al circuito MasterCard Gold, è accettata ovunque per pagare in qualsiasi valuta senza preoccuparsi di eventuali spese aggiuntive.

– Oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo: è possibile usare la carta di credito in tutti i negozi, ristoranti, hotel e siti web che accettano Mastercard, una delle principali reti di pagamento internazionali.

– Assicurazione di viaggio gratuita e completa: vi copre in caso di infortuni quando vi trovate fuori.

– Acquisti in tutta comodità: fino a 7 settimane per poter saldare i propri acquisti, con saldo o con rate mensili personalizzabili, su importi minimi di 30€.

Per richiedere Carta YOU, basta compilare un semplice modulo online con i dati personali e di contatto. Terminata la procedura, la carta di credito sarà direttamente spedita a casa in pochi giorni. È possibile accedere all’area privata online con home banking o tramite l’app Advanzia, dove si può controllare il saldo e i movimenti della carta, nonché gestire le impostazioni, i limiti giornalieri di spesa e prelievo, richiedere assistenza e molto altro.

Con Carta YOU la sicurezza è sempre al massimo degli standard. Ogni transazione è verificata con SecureCode, mentre il chip EMV impedisce l’accesso non autorizzato ai dati della carta, in modo da prevenire utilizzi fraudolenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.