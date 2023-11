Carta YOU, la carta di credito senza costi: richiedila subito

Carta YOU è la carta senza commissioni annuali, una soluzione ideale per tutti coloro che vogliono usufruire di un servizio che elimina costi inutili legati alla gestione del proprio denaro. Oltre a non pagare commissioni annuali per sempre, con Carta YOU puoi dire addio alle commissioni per prelievi di denaro e acquisti all’estero. L’attivazione è gratuita e per gestire tutto al meglio hai a disposizione un’app dedicata multi funzione.

Al giorno d’oggi le proposte che ci vengono fatte sono del tutto numerose, ma non sempre è semplice scegliere la soluzione più adatta a noi. Carta YOU elimina inutili cosi ma non solo: hai l’assicurazione di viaggio gratuita e completa (totale copertura sulla tua assicurazione di viaggio) e credito gratuito fino a 7 settimane, con pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi sui tuoi acquisti.

Per richiedere la tua carta servono solamente pochi minuti: effettuato l’accesso al sito web Advanzia puoi procedere con la richiesta in totale autonomia e in soli 2 minuti. Ti verrà infatti richiesto solamente di aprire il link che riceverai tramite email e seguire le indicazioni. Non dimenticare che per compilare il form devi tenere a portata di mano carta d’identità o il passaporto e il tuo smartphone.

Tra i vantaggi offerti da Carta YOU non possiamo non citare quello legato alla possibilità di rimanere nella tua banca. Ecco perchè già tantissimi utenti hanno scelto Advanzia!

Ma quali sono i costi reali della Carta YOU? Vediamoli insieme:

Canone annuale (fisso) 0€

Commissione per l’uso all’estero (in tutto il mondo) 0€

Commissione sul prelievo di contanti in tutto il mondo 0€

Commissione di cambio valuta 0€

Come avrai potuto notare, la carta YOU di Advanzia è una carta che elimina i costi e ti permette di gestire al meglio le tue finanze. Che aspetti? Accedi alla pagina web dedicata e richiedi la tua carta in soli 2 minuti!

