Carta YOU: la Carta Mastercad a zero spese

Carta YOU è una carta di credito offerta da Advanzia Bank, senza costi di emissione o commissioni, e che offre massima flessibilità per la gestione delle spese quotidiane.

Carta YOU si più richiedere direttamente online, attraverso una procedura completamente digitale. In più, non è necessario cambiare banca per ottenerla: per saldare le spese è possibile utilizzare il proprio conto bancario attuale.

Carta YOU appartiene al circuito Mastercard, questo garantisce massima accettazione nei negozi di tutto il mondo e online, ed elevati standard di sicurezza. La carta permette di fare acquisti ovunque ci si trovi senza dover pagare commissioni aggiuntive e questo è particolarmente vantaggioso per coloro che viaggiano frequentemente.

Inoltre, Carta YOU permette di prelevare denaro in contanti da oltre un milione di sportelli automatici in tutto il mondo senza dover pagare alcuna commissione.

Carta YOU offre la possibilità effettuare acquisti con il beneficio di un credito gratuito fino a 7 settimane. Effettuando un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (il 16 di un mese), si riceverà il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo che si potrà saldare fino al 3 del mese seguente senza dover pagare alcun interesse.

Inoltre, Carta YOU mette a disposizione un servizio di pagamento frazionato flessibile, che consente di decidere quanto pagare ogni mese al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni e quanto pagare in un momento successivo. Questo permette di gestire le proprie spese con il massimo della flessibilità.

La procedura per attivare Carta YOU è semplice, completamente digitale e richiede pochi minuti. Per effettuare la richiesta è necessario essere maggiorenni e residenti in Italia. Una volta completata la procedura di registrazione fornendo un documento d’identità e firmando digitalmente il contratto, si riceverà la carta in circa 10-14 giorni lavorativi.

