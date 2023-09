Carta YOU: la Mastercard Gold senza commissioni annuali

Carta YOU è una carta di credito Mastercard con opzione revolving offerta da Advanzia Bank, che non prevede commissioni annuali o costi di attivazione e che si può richiedere online in pochi minuti senza dover cambiare banca.

Nessuna commissione annuale

Una delle caratteristiche più interessanti di Carta YOU è l’assenza di commissioni annuali per sempre. Una volta completata la richiesta, si riceverà Carta YOU in pochi giorni, la carta sarà completamente operativa con una commissione annuale permanente pari a 0 €.

Prelievi di denaro in contanti in tutto il mondo senza commissioni

Carta YOU permette di prelevare denaro presso più di 1 milione di sportelli automatici in tutto il mondo senza alcun costo aggiuntivo. In questo modo si avrà massima flessibilità finanziaria ovunque ci si trovi.

Acquisti senza commissioni

Carta YOU non prevede commissioni per gli acquisti in Italia e all’estero, in oltre 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo.

Attivazione facile e veloce

Per attivare Carta YOU non servirà recarsi in filiale. Basterà effettuare la richiesta online, aprire il link che si riceverà via email e seguire le istruzioni sullo schermo. Sarà necessario fornire una verifica dell’identità e firmare il contratto con un codice OTP inviato tramite SMS.

Pagamento differito senza interessi

Con Carta YOU, è possibile acquisti senza interessi fino a 7 settimane. Facendo un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione, si avrà la possibilità di saldare il conto fino al mese successivo. In questo modo di potrà beneficiare di un pagamento differito senza alcun costo aggiuntivo su tutti i tuoi acquisti.

Pagamento frazionato flessibile

Per chi desidera pianificare i pagamenti in modo più flessibile, Carta YOU offre anche un’opzione di pagamento frazionato. Con questa opzione è possibile decidere quanto pagare al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni e quanto successivamente. L’importo minimo è del 3% del saldo o almeno 30€.

Nessuna necessità di cambiare banca

Uno dei vantaggi più significativi di Carta YOU è che puoi godere di tutti questi benefici senza dover cambiare la tua attuale banca. Ogni mese si riceverà un riepilogo delle transazioni che si potrà pagare tramite bonifico bancario dal proprio conto esistente.

Per conoscere l’offerta completa di Carta YOU clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.