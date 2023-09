Carta YOU: la nuova carta di credito gratuita senza aprire un nuovo conto

La carta di credito più in attualmente? Carta YOU di Advanzia Bank. La carta di credito è disponibile senza nuovo conto corrente e non prevede costi fissi o commissioni. È completamente gratuita.

Inoltre, il programma Advanzia Bank offre una serie di altri vantaggi ai suoi utenti, tra cui l’assicurazione di viaggio gratuita e la possibilità di pagare a rate. Per richiedere la carta clicca sul link sottostante.

Carta di credito gratuita senza aprire un nuovo conto

Con la carta YOU puoi accedere a una carta di credito completa senza aprire un altro conto. Alcuni delle caratteristiche che compongono questa carta sono:

canone zero;

pagamenti e prelievi effettuati all’estero sono esenti da qualsiasi commissione;

emissione della carta senza dover aprire un nuovo conto corrente;

circuito Mastercard e portafogli digitali come Google Pay e Apple Pay.

Ci sono diversi vantaggi aggiuntivi con la carta di credito, tipo la rateizzazione delle spese, una polizza di viaggi gratuita e la possibilità di chiedere l’aumento del plafond.

L’offerta per Carta YOU contempla una serie completa di vantaggi che include tutti i bonus che puoi ricevere oltre all’eliminazione dei costi tipicamente associati a questo metodo di pagamento.

La possibilità di ottenere la carta senza aprire un nuovo conto corrente la rende un’ottima scelta. È disponibile la richiesta online, basta scorrere verso il basso. Per compilare il modulo di emissione della carta è sufficiente seguire il link fornito di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.