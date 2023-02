Carta YOU: la soluzione di pagamento senza commissioni annuali

Carta YOU è una soluzione di pagamento versatile che semplifica gli acquisti di tutti i giorni. Con Carta YOU non dovrai preoccuparti di commissioni annuali, la carta è gratuita per sempre e non prevede commissioni per il prelievo di denaro in contanti o per acquisti effettuati all’estero. Inoltre, avrai a disposizione un’assicurazione viaggio gratuita e un credito gratuito fino a 7 settimane.

Per richiedere Carta YOU non è necessario cambiare banca: riceverai mensilmente il riepilogo delle spese che potrai saldare tramite bonifico direttamente dal tuo conto corrente attuale.

Con Carta YOU potrai anche beneficiare di un credito gratuito fino a 7 settimane. Infatti, se effettui un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (il 16 di un mese), riceverai il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e avrai tempo fino al 3 del mese seguente per saldare gli importi.

Quando riceverai il riepilogo potrai anche scegliere l’opzione di pagamento frazionato flessibile. Questo servizio consente di decidere ogni mese quanto desideri pagare al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni e quanto in un momento successivo. L’importo minimo ammonta a 3% del saldo della fattura ed è pari ad almeno 30 €.

In qualsiasi momento potrai monitorare il riepilogo delle transazioni online e potrai sempre accedere al portale di assistenza clienti per una gestione semplice e trasparente delle tue finanze.

Carta YOU è una carta del circuito Mastercard ed è dotata delle più recenti tecnologie di sicurezza, questo ti consente di effettuare i tuoi acquisti in tutta tranquillità.

Inoltre, il servizio clienti di Carta YOU è attivo 24 ore su 24 e offre un portale online di assistenza clienti per rispondere a eventuali domande o problematiche.

Per conoscere tutti i vantaggi offerti da Carta YOU clicca qui.