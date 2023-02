Carta YOU, la tua nuova carta di credito ti aspetta online

Quando si sceglie una carta di credito, bisogna innanzitutto puntare sulla semplicità. Sfruttando la grande capacità dei canali digitali, si può accedere a tantissime opzioni aggiuntive che affiancano e rimpiazzano in molti casi quanto offrono gli istituti di credito tradizionali.

Quando richieste online, queste forme di pagamento digitale sono ancora più vantaggiose e garantiscono costi ridotti o nulli e grande usabilità.

Quanto detto viene riassunto da Carta YOU di Advanzia Bank. Si tratta di una carta gratuita poiché priva di commissioni e costi fissi sia sui pagamenti che sui prelievi.

Per scoprire nei dettagli questa carta, che opera talaltro sul circuito MasterCard, e richiederla, basta accedere in questa pagina.

Carta YOU è la carta di credito giusta

Prima di scegliere una carta di credito è necessario valutare attentamente le esigenze personali e poi mettere al vaglio tutte le proposte dei vari istituti di credito.

Inoltre, è anche importante la valutazione del plafond, ossia il limite di utilizzo mensile della carta, e analizzare i costi, sia quelli inerenti alle commissioni di utilizzo che quelli fissi, che potrebbero influire notevolmente sulla capacità finanziaria personale.

Un altro aspetto che non va sottovalutato sono i servizi accessori, poiché diverse carte offrono coperture assicurative spesso gratuite, ma anche altri vantaggi che possono alla fine fare la differenza.

Se andiamo a vedere, quanto detto viene offerto proprio da Carta YOU. Basti pensare che il canone a zero è a tempo indeterminato e non sono presenti commissioni sia sui pagamenti che sui prelievi, anche all’estero.

Poi c’è un’assicurazione su viaggi inclusa e gratuita, ma anche la possibilità di usare la carta ovunque in quanto opera sul circuito MasterCard.

Per quanto riguarda la linea di credito, è gratuita fino a 7 settimane, con la possibilità quindi di saldare il conto senza interessi.

Infine, per avere Carta YOU non è richiesta l’apertura di un nuovo conto corrente, poiché quanto dovuto può essere saldato tramite bonifico da un conto già esistente.

Adesso non resta che accedere QUI e richiedere la carta, che verrà poi inviata a casa entro pochi giorni.

