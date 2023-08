Carta YOU: massima flessibilità e zero commissioni annuali

Trovare una carta di credito che si adatti alle proprie esigenze di viaggio e di spesa può essere una sfida. Carta YOU la soluzione di Advanzia Bank che offre una serie di vantaggi senza il peso di commissioni annuali

Carta YOU è una carta di credito che si distingue per l’assenza di commissioni annuali, la totale assenza di commissioni per il prelievo di denaro in contanti in tutto il mondo e per l’utilizzo della carta all’estero. Questo è un aspetto cruciale per i viaggiatori frequenti, che possono utilizzare la carta ovunque nel mondo senza la preoccupazione delle spese extra.

Attivare Carta YOU è facile e richiede solo pochi minuti. Grazie a un processo di registrazione intuitivo e veloce, è possibile ottenere la carta in pochissimo tempo. Non è necessario affrontare lunghe procedure burocratiche o aspettare settimane per avere l’approvazione. Per ottenere la carta è sufficiente compilare un semplice modulo online e seguire le istruzioni inviate via email. Una volta completata la richiesta, si riceverà la carta entro circa 10-14 giorni lavorativi.

La carta offre la possibilità di effettuare pagamenti senza interessi con un termine di scadenza che può arrivare fino a 7 settimane. Questo offre flessibilità nella gestione delle spese, consentendo di pianificare i pagamenti in base alle proprie esigenze finanziarie.

Inoltre, Carta YOU offre un’opzione di pagamento differito, che permette di decidere quando e come rimborsare gli importi spesi. Questo servizio permette di scegliere ogni mese quanto rimborsare al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni. Non sarà necessario comunicare l’importo, l’importo minimo da saldare al momento della ricezione del riepilogo deve essere almeno il 3% del saldo e deve corrispondere ad almeno 30€.

Un altro vantaggio offerto da carta YOU è la possibilità di richiederla senza dover cambiare banca, poiché è possibile rimborsare gli importi spedi con la carta tramite bonifico direttamente dal proprio conto corrente.

Per conoscere l’offerta completa di Carta YOU clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.