Carta YOU ora in Italia e senza commissioni annuali

I pagamenti elettronici stanno ormai diventando sempre più popolari in Italia e insieme a loro, anche i servizi che offrono sistemi di pagamento avanzati e convenienti. Recentemente, nel nostro Paese, si è sentito molto parlare della carta YOU, carta di pagamento offerta da advanzia bank che può essere richiesta direttamente online, in pochissimi minuti e senza la necessità di cambiare la propria banca. In questo particolare articolo andremo a capire proprio in che modo richiederla e soprattutto quali vantaggi porta a chi la utilizza giornalmente per i propri pagamenti. Vediamo subito di cosa si tratta.

Carta YOU arriva in Italia: senza commissioni annuali e tanti benefici

La carta YOU è una carta di credito advanzia bank, offerta in maniera completamente gratuita e con un sacco di opportunità incluse da non sottovalutare. Può essere richiesta direttamente online compilando un modulo di informazioni personali che richiede solo 2 minuti di tempo. Ovviamente sarà anche necessario inserire l’indirizzo di casa, in modo da poter ricevere la carta in pochissimo tempo.

Si tratta di una carta di credito su circuito Mastercard e quindi con tutti i privilegi di una rete di pagamenti ben collaudata e accettata ovunque, sia online che in negozio fisico. Tra i vantaggi principali dell’effettiva carta però, troviamo: commissioni annuali azzerate per sempre, commissioni per prelievo di denaro in contanti azzerate, commissioni per acquisti effettuati all’estero azzerate, assicurazione di viaggio gratuita e completa, credito gratuito fino a 7 settimane, non è necessario cambiare la propria banca, servizio clienti gratuito e attivo 24 ore su 24, riepilogo delle transazioni online, portale online per l’assistenza clienti, pagamenti contactless e ovviamente supporto per il Mastercard SecureCode.

Ovviamente non mancano anche i maggiori standard di sicurezza basati sulle tecnologie più innovative, così da poter completare ogni singolo pagamento in tutta tranquillità. Come già accennato in precedenza, il servizio clienti sarà a disposizione in ogni momento, sia attraverso il numero di telefono gratuito che tramite l’indirizzo mail dedicato. Tutte le indizioni aggiuntive potranno essere lette all’interno del sito ufficiale, oppure chiedendo informazioni direttamente all’area clienti tramite lo stesso numero telefonico completamente gratuito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.