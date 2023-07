Carta YOU: pagamento differito fino a 7 settimane senza interessi

Carta YOU è una scelta ideale per chiunque voglia accedere a tutti i vantaggi di una carta di credito senza dover pagare commissioni annuali o costi di attivazione. Grazie alla sua facilità di attivazione, alla sua applicazione mobile e ai numerosi vantaggi offerti, questa carta permetta di gestire al meglio gli acquisti senza alcuna preoccupazione per commissioni o costi nascosti.

Con questa carta, non solo si potrà accedere a numerosi vantaggi, ma si potrà farlo senza dover cambiare banca. Per saldare gli importi spesi con la carta si riceverà una fattura che si potrà pagare dalla propria banca.

I vantaggi di Carta You

Carta YOU offre l’opportunità di gestire il denaro senza commissioni annuali. Inoltre, consente di effettuare prelievi di denaro e acquisti all’estero senza pagare ulteriori spese. Per completare il pacchetto è inclusa anche un’assicurazione di viaggio gratuita.

Il processo di richiesta di Carta YOU è veloce, semplice e completamente digitale. Una volta completata la procedura di richiesta la casta verrà recapitata all’indirizzo fornito in circa 10-14 giorni lavorativi.

La carta include funzionalità di pagamento tramite dispositivi mobile e dispone di un’app mobile che permette di avere una panoramica in tempo reale dei pagamenti e delle transazioni effettuate con la carta di credito.

Per tutti i pagamenti effettuati con la carta si riceverà un riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo, gli importi si possono saldare fino al 3 del mese seguente senza costi aggiuntivi. Questo consente di ottenere un credito senza interessi sui propri acquisti fino a 7 settimane.

In più, per chi desidera maggiore flessibilità, Carta YOU offre un’opzione di pagamento frazionato flessibile. Attraverso questo servizio speciale, possibile decidere ogni mese quanto si desidera pagare al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni e quanto in un momento successivo. L’importo minimo ammonta al 3% del saldo e dev’essere pari ad almeno 30€.

