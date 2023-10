Carta YOU: senza commissioni annuali per sempre

Con Carta YOU puoi eliminare per sempre commissioni annuali, commissioni per prelievi di denaro e acquisti all’estero rimanendo nella tua banca. Ne hai mai sentito parlare? Vediamo cosa contraddistingue Carta YOU dalle classiche carte di pagamento a cui siamo abituati!

Se vuoi gestire al meglio le tue finanze Carta YOU è sicuramente una valida scelta: non a caso, Advanzia ha pensato di realizzare questo servizio per tutti coloro che vogliono finalmente gestire il proprio denaro senza avere troppe preoccupazioni e, sopratutto, risparmiando su costi che la gestione di un conto richiede nel tempo.

Come accennato in apertura, scegliendo Carta YOU puoi eliminare per sempre commissioni annuali, eliminare commissioni per prelievi di denaro e acquisti all’estero, senza dover cambiare banca dato che Advanzia non chiede ai suoi clienti di cambiare la propria banca di appartenenza.

Carta YOU offre ai suoi clienti differenti vantaggi che è importante ricordare:

Senza commissioni annuali per sempre

Senza commissioni per prelievi di denaro e acquisti all’estero

Senza bisogno di dover cambiare banca

Attivazione della carta in autonomia

Applicazione mobile multi-funzione

Attivare la carta è del tutto semplice dato che ti verrà richiesto solamente di aprire il link che ti verrà inviato tramite email e seguire le indicazioni. Dovrai tenere a portata di mano solamente la carta d’identità o il passaporto e il tuo smartphone.

In più, se adori viaggiare, Carta YOU comprende un’assicurazione di viaggio gratuita, che renderà la tua vacanza ancora più speciale.

Che aspetti? Ricorda che se deciderai di affidarti ad Advanzia riceverai la tua Carta YOU Mastercard completamente operativa e con tutte le assicurazioni con una commissione annuale permanente pari a 0 €. Non perdere altro tempo, inizia ad usufruire dei vantaggi che carta YOU offre ai clienti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.