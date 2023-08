Carta YOU: senza commissioni nei bancomat di tutto il mondo

Carta YOU è una carta di credito offerta da Advanzia Bank senza commissioni annuali e senza costi di attivazione o di spedizione.

Appartenente al circuito Mastercard, questa carta offre massima accettazione sia online che nei negozi fisici in tutto il mondo. Inoltre, consente di prelevare denaro contante senza commissioni presso gli sportelli bancomat in tutto il mondo.

Una delle caratteristiche più interessanti di Carta YOU è la flessibilità nella gestione delle spese. Grazie a questa carta è possibile accedere a un credito gratuito fino a 7 settimane: per gli acquisti effettuati all’inizio del nuovo periodo di liquidazione – il 16 di un mese -, si riceverà il riepilogo delle transazioni a metà del mese successivo e si avrà tempo fino al 3 del mese successivo per saldare l’importo senza alcun interesse.

Per chi desidera maggiore flessibilità, la carta offre la possibilità di scegliere ogni mese quanto pagare al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni e quanto in un secondo momento. Questo permette di adattare i pagamenti alle proprie esigenze finanziarie e consente di avere un maggiore controllo sulle proprie spese. L’importo minimo da pagare al momento della ricezione del riepilogo deve essere almeno il 3% del saldo e deve corrispondere ad almeno 30€.

La procedura per richiedere Carta YOU è semplice richiede pochi minuti. Per ottenere la carta è sufficiente compilare un semplice modulo online e seguire le istruzioni inviate via email. Una volta completata la richiesta, si riceverà la carta entro circa 10-14 giorni lavorativi.

Tra i vantaggi di Carta YOU, la possibilità di richiederla senza dover cambiare conto corrente o aprirne uno nuovo. Tutte le spese effettuate con la carta possono essere saldate tramite bonifico direttamente dal proprio conto corrente attuale al momento della ricezione del riepilogo delle transazioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.