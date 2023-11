Carta YOU: si collega a qualsiasi conto ed è gratis

Carta YOU è una carta di credito che è possibile collegare a qualsiasi conto corrente già attivo ed è completamente gratuita. Non ha infatti alcun canone o commissione di prelievo, con la possibilità di avvantaggiarsi di pagamenti dilazionati, assicurazioni e altro. È facile da richiedere: l’operazione avviene interamente online in pochi passaggi e la carta arriva poco dopo direttamente a casa.

Carta YOU: carta di credito gratis

Carta YOU ha commissioni azzerate per sempre: oltre al canone completamente gratuito, permette infatti di prelevare comodamente presso tutti gli ATM del mondo compatibili con il circuito MasterCard.

Collegandola al proprio conto corrente, potrete acquistare dilazionando i pagamenti con un termine fino a 7 settimane: in questo modo, riceverete il riepilogo della transazione nel mese successivo, in modo da poter pagare anche il giorno 3 del mese seguente. Scegliete voi se saldare gli acquisti in un’unica soluzione, oppure con delle rate personalizzate da pagare ogni mese su importi minimi di 30€.

Tutto questo senza dover cambiare banca o aprire un nuovo conto corrente. Carta YOU si collega a un conto già attivo ed è pronta per essere utilizzata con il massimo della sicurezza. È interamente controllabile dall’app per smartphone, che permette di impostare i limiti di prelievo o acquisto online e nei negozi fisici. Con l’assicurazione inclusa sui viaggi, siete inoltre coperti in caso di imprevisti in vacanza, ovunque voi andiate.

Per attivare Carta YOU, è semplicemente necessario compilare il form presente in primo piano nella pagina ufficiale. Inserite i dati anagrafici richiesti, insieme a un numero di telefono e un indirizzo email, dove in seguito riceverete un link da cui completare la procedura. Completate la verifica con codice OTP per procedere con l’attivazione e ricevere pochi giorni dopo la carta direttamente a casa.

Richiedetela ora per beneficiare di tutti i vantaggi. La spedizione è non ha alcun costo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.