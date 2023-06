Carta YOU, tantissimi servizi a zero costi

Devi aprire un nuovo conto corrente ma non sai come scegliere quello migliore? Carta YOU potrebbe essere una valida scelta per gestire al meglio le tue finanze, risparmiando anche sui costi che solitamente l’apertura di un conto richiede nel tempo.

La Carta YOU è:

Senza commissioni annuali per sempre

Senza commissioni per prelievi di denaro e acquisti all’estero

Non c’è bisogno di dover cambiare banca

L’attivazione della carta può essere fatta in totale autonomia

Hai a disposizione un’applicazione mobile multi-funzione

Oltre a questi vantaggi però la tua carta YOU riunisce anche quelli di Mastercard, una soluzione ottimale dunque per rendere il servizio ulteriormente completo ed efficiente.

Accedendo al sito web dedicato puoi avere la tua nuova carta in soli 2 minuti: le informazioni richieste sono le classiche informazioni che inserisci per una classica iscrizione ad una pagina web o ad un profilo social. Niente di difficile dunque!

L’utilizzo della carta YOU porta con sè diversi vantaggi, molti di più rispetto alle classiche carte di pagamento a cui siamo abituati per effettuare i nostri acquisti giornalieri.

Affidandoti a carta YOU non solo non pagherai commissioni annuali e commissioni per prelevare il tuo denaro, ma i pagamenti che dovrai sostenere potranno essere effettuati tramite pagamento contactless. Per qualsiasi problema non manca, inoltre, un servizio clienti attivo 24 ore su 24 che non ha alcun costo.

Con la tua Carta YOU non dovrai pagare commissioni quando acquisti in più di 36 milioni di punti di accettazione in tutto il mondo e potrai prelevare il tuo denaro presso più di 1 milione di sportelli automatici in tutto il mondo senza pagare commissioni senza avere problemi durante i tuoi viaggi all’estero.

