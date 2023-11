Carta YOU: una carta di credito a canone zero, per sempre!

Carta YOU è una carta di credito totalmente gratuita che si richiede in due minuti e si collega a qualsiasi conto corrente, senza la necessità di aprirne uno nuovo. In questo modo avrete tutti i vantaggi soliti di una carta di questo tipo, ma senza pagare alcun canone mensile, per sempre!

Oltre alla possibilità di usufruire di un pagamento dilazionato e personalizzabile per gli acquisti, include anche un’assicurazione per i viaggi completamente gratuita.

Carta YOU: tutti i dettagli della carta di credito a canone zero

Carta YOU non ha alcun canone per tutta la durata del rapporto e, in fase di attivazione, si collega facilmente a qualsiasi conto corrente già esistente, senza la necessità di cambiare banca. Anche i prelievi presso gli ATM di tutto il mondo, che supportano il circuito MasterCard, sono senza commissioni: sarete in grado di prelevare da oltre 36 milioni di sportelli, ovunque vi troviate.

Effettuando un acquisto all’inizio del nuovo periodo di liquidazione (solitamente il giorno 16 del mese), potrete pagare con un termine dilazionato fino a 7 settimane, ricevendo così il riepilogo a metà del mese successivo, per saldarlo il giorno 3 del mese seguente. Scegliete inoltre se pagare con una soluzione unica, tramite il saldo, o attraverso delle rate mensili personalizzabili sugli importi minimi di 30€, al momento della ricezione del riepilogo.

Tutti i pagamenti effettuati con Carta YOU, verranno saldati tramite bonifico bancario del conto corrente a cui avete deciso di collegare la carta. Tutto questo beneficiando degli standard di sicurezza più elevati, garantiti da MasterCard. Con l’assicurazione gratuita per i viaggi, inclusa con la carta, siete inoltre coperti in caso di imprevisto quando vi trovate fuori.

Richiedere Carta YOU è un’operazione veloce, che si effettua interamente online. Basta compilare i campi che trovate subito di fronte, nella pagina ufficiale, inserendo tra i dati richiesti un numero di telefono e un indirizzo email. Su quest’ultimo riceverete il link da cui completare la procedura. La carta verrà spedita direttamente a casa pochi giorni dopo, pronta per essere utilizzata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.