Carta YOU: zero commissioni annuali e prelievi gratis da ATM

Le carte di credito sono uno strumento sempre più diffuso per i pagamenti. La comodità, rispetto al contante, oltre ai servizi legati al loro utilizzo, hanno reso questi servizi molto diffusi e apprezzati negli ultimi anni.

In questo settore, numericamente la scelta non manca di certo: poche sono però le piattaforme in grado di offrire ciò che l’utenza cerca realmente.

Nel contesto, uno dei servizi a spiccare maggiormente è senza ombra di dubbio Carta YOU di Advanzia Bank, una piattaforma da poco tempo disponibile anche nel nostro paese.

Stiamo parlando di una carta di credito MasterCard, che offre zero commissioni e una grande flessibilità durante la vita quotidiana così come in caso di viaggi all’estero.

Tanto per iniziare, la carta di credito in questione è facile da richiedere e il processo risulta facile e rapido: bastano appena 2 minuti per completare la richiesta di emissione.

Tutti i vantaggi della carta di credito YOU

La procedura di richiesta, pressoché priva di burocrazia, è solo l’antipasto di quanto offre carta YOU.

Entro il limite del proprio credito infatti, con essa è possibile effettuare acquisti e prelevare contanti presso gli ATM di tutto il mondo, senza alcun tipo di commissione.

La stessa piattaforma consente di effettuare pagamenti contactless, oltre a bonifici bancari: il tutto con una semplicità disarmante, anche per chi non ha particolare dimestichezza con la tecnologia. La flessibilità di MasterCard e la possibilità di gestire i pagamenti delle operazioni, risultano altri vantaggi consistenti legati a questo servizio.

Il credito gratuito, fino a 7 settimane, e la possibilità di abbinare la carta a un conto corrente già esistente, rendono questo strumento di pagamento duttile e adattabile a qualunque contesto.

Una serie di vantaggi che hanno sancito il successo di carta YOU già all’estero e che, con tutta probabilità, la renderanno molto popolare anche in Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.