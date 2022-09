Carte business American Express: quale scegliere?

American Express è una società globale diversificata operante nei servizi finanziari e non solo. Tra i suoi prodotti più conosciuti ci sono le carte business. La società è leader a livello mondiale nel settore dei pagamenti.

Esistono tre tipologie di carte:

Carta Business American Express;

Carta Oro Business American Express;

Carta Platino Business American Express.

Carte business American Express: i vantaggi

Parliamo dei vantaggi di queste tre carte business. La Carta Business American Express offre ai possessori un punto Membership Rewards per ogni euro speso. Accumulando i punti, potranno poi scegliere tra le varie proposte elencate nel Catalogo oppure richiedere degli sconti Shop with Points in modo da ridurre il saldo del conto.

Inoltre, oltre alle coperture assicurative base, i possessori hanno tempo fino a 48 giorni per pagare i loro acquisti aziendali. Non sono previsti oneri aggiuntivi. La carta è gratuita il primo anno.

La Oro Business American Express, oltre all’accumulo dei punti e alle coperture assicurative di base, offre 80 euro di voucher ogni anno per i viaggi. Inoltre è possibile richiedere una Carta Oro Supplementare e una Carta Business Supplementare fino al numero massimo di 98.

I possessori hanno fino a 51 giorni per pagare le loro spese. Per quanto riguarda la quota annuale, è gratuita se vengono spesi almeno 15.000 euro in 12 mesi, altrimenti a partire dal secondo anno si pagano 14,50 euro al mese (totale annuo 174 euro).

La Carta Platino Business American Express si differenzia dalle altre due per il voucher viaggi, che è di 150 euro e per lo sconto fino a 2.000 euro per acquisti con carta fino a 75.000 euro nei primi 12 mesi.

Quale scegliere tra queste tre carte? Dipende tutto dalle esigenze di business personali ma, indipendentemente dalla scelta, si tratta di carte di credito che offrono tanto a costi mensili bassi. Per richiederne una, basta accedere a questa pagina.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.