Carte conto con IBAN o conto corrente online?

Non è necessario utilizzare la carta di debito associata al conto corrente per gestire i pagamenti online e in negozio.

Diverse opzioni alternative sono disponibili per gli utenti. La soluzione più diffusa e apprezzata attualmente è la carta conto con IBAN, vera alternativa al conto canonico in diverse situazioni.

Chi opta per la soluzione carta conto con IBAN, infatti, avrà accesso a carte prepagate che lo aiutano a effettuare pagamenti sia online che tramite POS.

Inoltre potrà prelevare contanti dagli sportelli automatici e ricaricare la carta in qualsiasi momento.

Tante sono le opzioni disponibili per chi è alla ricerca di una carta conto con IBAN, con VIABUY che ha prepotentemente scalato la classifica in questo settore negli ultimi tempi.

VIABUY permette ai possessori di gestire tramite la carta/conto il proprio denaro. Accedendo qui e cliccando su “Apri ora il tuo conto” si potrà ricevere la VIABUY Mastercard entro pochi giorni.

Conto corrente e carta prepagata in un’unica soluzione

Pertanto, scegliendo VIABUY si potrà accedere al conto corrente online con IBAN personale (tedesco e lussemburghese) e una Mastercard prepagata accettata quasi universalmente e interamente online.

Il saldo della Mastercard VIABUY viene ricaricato tramite bonifico bancario. Sia i bonifici che i pagamenti sono totalmente gratuiti.

L’app VIABUY dà il pieno controllo sulla carta e sul saldo, oltre alla possibilità di utilizzare l’IBAN per tutte le principali operazioni finanziarie.

Inoltre con VIABUY tutto viene svolto con estrema facilità. Non ci sono scartoffie, niente complicate verifiche di solvibilità. Insomma, ogni cosa è lontana dalle tipiche operazioni bancarie.

I soldi sono al sicuro poiché la VIABUY Prepaid Mastercard viene emessa da un istituto di moneta elettronica autorizzato e che rispetta il regolamento imposto dall’UE.

Inoltre, tramite la garanzia di rimborso totale Zero Liability, Mastercard protegge tutti i clienti dalle possibili frodi.

