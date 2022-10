Carte corporate American Express: come funzionano?

American Express ha trascorso più di 160 anni a costruire uno dei marchi più apprezzati al mondo e, sin dalla sua fondazione come servizio di consegna espressa nel 1850, la sicurezza, la fiducia e la convenienza dei clienti sono sempre stati i suoi valori fondamentali.

L’impegno a favore di un servizio di qualità ha portato a innovazioni come i traveler’s cheque e alle iconiche carte di credito con la dicitura “Member since”.

Oltre alle famose Carta Oro e Carta Platino per i privati, la società ha creato le carte corporate per le aziende. Di cosa si tratta? Come funzionano?

Carte corporate American Express: ecco come funzionano

Come dimostrano chiaramente i dati, sempre più aziende utilizzano le carte corporate. Le ragioni sono molteplici, tra cui la necessità di sistemi di pagamento rapidi e sicuri, la riduzione dell’uso del contante da parte dei dipendenti e la possibilità di gestire e controllare tutti i tipi di spese in tempo reale.

Le carte corporate di American Express sono di cinque tipologie:

Carta Corporate Base;

Carta Corporate Oro;

Carta Corporate Platino;

Carta Corporate Meeting;

Carta Corporate Signature On File.

Con queste carte corporate è possibile semplificare la gestione delle spese tramite @Work, un programma di rendicontazione che permette ai possessori di vedere dettagliatamente le spese per categoria e visualizzare report evoluti per analizzare ogni tipologia di spesa.

Ad esempio, con la Carta Corporate Meeting viene eliminata ogni complessità nella gestione dei pagamenti multipli. In un unico conto sarà inoltre possibile monitorare le spese, inoltrandone i limiti per Titolare di Carta o per Funzione aziendale.

In più, le varie trasferte potranno essere vissute con estrema serenità con un pacchetto assicurazioni contro eventuali infortuni prima, durante e dopo un viaggio.

Per usufruire di una di queste carte, bisogna accedere a questa pagina, cliccare in alto a sinistra su “Carte” e successivamente su “Scopri le carte corporate”. Basta scegliere la carta preferita in base alle esigenze aziendale e cliccare su “Contatta un consulente”.

