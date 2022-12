Carte di credito e burocrazia: quale servizio taglia le tempistiche?

Carte di credito e burocrazia, troppo spesso, vanno a braccetto.

Per richiedere questo strumento di pagamento infatti, sono spesso necessarie tempistiche alquanto prolungate. Gli istituti bancari, prima di concedere una carta, fanno lunghe ed approfondite ricerche sul richiedente, scavando a fondo nel suo passato finanziario.

Analisi più che plausibili ma che, di fatto, vanno a rendere la richiesta un percorso tortuoso, fatto di documenti, firme e soprattutto una lunga ed estenuante attesa. Per fortuna, servizi come Carta YOU di Advanzia Bank, permettono di tagliare le tempistiche, ottenendo la carta di credito in tempi record.

Compilando l’apposito modulo con informazioni come:

Nome

Cognome

Codice Fiscale

Informazioni sulla residenza

Numero telefonico

Casella di posta elettronica

è possibile effettuare la richiesta.

In caso di accettazione, la carta di credito Mastercard sarà recapitata domicilio nel giro di pochi giorni.

Carte di credito e burocrazia? Con Carta YOU questo e tanti altri vantaggi

Limitare i vantaggi di Carta YOU alla rapidità di ottenimento è però riduttivo. Questa piattaforma infatti, offre un servizio apprezzabile a 360 gradi.

Tra di essi figurano senza ombra di dubbio le condizioni di mantenimento e utilizzo a dir poco interessanti.

Si parla, infatti, di assenza di commissioni per quanto concerne:

canone annuale

prelievo di denaro in contanti

acquisti effettuati all’estero.

A ciò si aggiunge anche un’assicurazione viaggio gratuita e completa, un servizio clienti gratuito e attivo 24 ore su 24. Per quanto concerne la carta di credito vera e propria, questa fa parte del circuito Mastercard, con tutti i vantaggi annessi (incluso il sistema Mastercard SecureCode).

Oltre ai suddetti vantaggi, la carta permette anche di effettuare pagamenti contactless e di usufruire di un credito gratuito fino a 7 settimane. Il tutto senza necessità di cambiare banca e, come già affermato, con burocrazia e tempistiche minime.

Il valore di Carta YOU è poi confermato dai suoi stessi clienti: nel giro di pochi mesi dal suo lancio sul mercato italiano, questo strumento per i pagamenti ha già fatto registrare numeri record e risulta in continua crescita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.