Carte di credito e tempo libero: qual è la soluzione migliore

Le carte di credito sono uno strumento per i pagamenti digitali molto diffusi e apprezzati.

Si tratta di servizi che permettono di fare a meno del contante ma non solo: a seconda della piattaforma scelta infatti, queste offrono anche vantaggi di vario tipo ai propri clienti.

In questo contesto qualunque tipologia di persona può trovare una carta più o meno adatta alle sue esigenze. In questo caso specifico però, vogliamo concentrarci su chi usa questo strumento, in molti casi, per il proprio tempo libero.

Sotto questo specifico punto di vista, Carta Oro American Express ha ben pochi rivali, visti gli svariati vantaggi che offre.

Biglietti per il cinema, eventi pubblici e tanto altro: la soluzione ideale per il tuo tempo libero

Perché Carta Oro può essere considerata il top in questo ambito?

In primis, questa permette di avere accesso ad interessanti offerte 2×1 di eventi pubblici. Di fatto, ciò permette di comprare semplicemente un biglietto attraverso pochi e semplici passaggi e, allo stesso tempo, di ottenerne uno gratis per un eventuale accompagnatore.

Discorso simile per l’iniziativa 2×1 Card che, ogni settimana, permette di acquistare 2 biglietti presso The Space Cinema10 al prezzo di soli 8 euro. A quanto detto finora poi, vanno aggiunti una serie di vantaggi legati a chi va in vacanza.

Sotto questo punto di vista, si spazia dalle agevolazioni per quanto concerne il noleggio auto fino alle assicurazioni viaggio.

Il possessore di Carta Oro, inoltre, può soggiornare presso una struttura che fa parte del programma The Hotel Collection per aver diritto a un credito da 100 dollari (da utilizzare per servizi accessori dell’hotel) e a un upgrade gratuito della camera, se materialmente disponibile.

Tutti vantaggi che, per chi sa godersi il proprio tempo libero, sono a dir poco imperdibili.

