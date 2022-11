Le carte di credito di FCA Bank, che è una banca digitale, sono davvero così convenienti? La risposta è sì.

Queste carte appartengono alla categoria delle credit card ad uso flessibile, che permette di scegliere tra un’unica soluzione o il rimborso rateale.

Una funzionalità con molti altri servizi aggiuntivi, che le rendono davvero “flessibili”. Ciò non significa che sono adatte a tutti, poiché la scelta va fatta sempre in base alle esigenze.

Carte di credito FCA Bank, come funzionano

Innanzitutto si tratta di carte di credito del circuito Visa, il cui plafond massimo è di 2.000 euro e che permettono di pagare il saldo mensilmente o a rate (se si usa la funzione revolving) ogni 10 del mese.

Sostanzialmente queste carte vengono emesse a “saldo”, ma tramite la funzione My Budget, che può essere gestita tramite My FCA Bank, è possibile decidere di passare al pagamento a rate entro le 13:00 dell’ultimo giorno del mese solare.

Un passaggio questo gratuito e che può essere utilizzato senza restrizioni, oltre al fatto che con My Budget si può anche modificare l’importo delle rate per lo stesso periodo.

Scegliendo il rimborso rateale, la quota capitale si paga insieme agli interessi (Tan fisso 11,80%), rimborsando gradualmente il plafond utilizzato nei mesi successivi.

Una carta di credito offre un utilizzo molto frequente (per acquisti, prelievi e pagamenti), dopodiché il cliente è libero di decidere come compensare le spese del mese in corso fino all’ultimo giorno di utilizzo.

Come richiedere una carta di credito FCA Bank

La richiesta di una carta di credito FCA Bank va inoltrata online accedendo a questa pagina, poiché è necessaria la firma digitale.

È obbligatorio compilare tutti i campi del modulo con i propri dati personali e caricare i seguenti documenti:

carta d’identità;

documento di reddito (busta paga, CUD, modello unico, ecc.);

codice fiscale o tessera sanitaria.

Durante la procedura verrà richiesto un numero cellulare per ottenere il codice OTP per la firma digitale, un indirizzo email e l’IBAN del conto corrente per gli addebiti inerenti alla carta.

