Carte di credito: perché American Express è la soluzione più sicura e affidabile

Nonostante sia estate e diverse persone si stiano godendo le vacanze, le carte di credito virtuali restano le preferite dai cittadini italiani.

Tutti i consumatori vedono in esse il migliore modello di denaro elettronico, oltre che uno strumento molto comodo e sicuro che si può utilizzare in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.

Grazie alle app disponibili sui vari dispositivi mobili, smartwatch inclusi, è possibile effettuare acquisti sia in città che nei luoghi di villeggiatura.

Che sia virtuale oppure fisica, una carta di credito deve necessariamente appoggiarsi a un conto corrente. Le soluzioni online per aprire un conto corrente sono davvero tante, con sempre più risparmiatori che optano per questa soluzione. Il motivo è semplice: zero spese per il primo anno oppure per sempre e zero commissioni sulle operazioni principali.

Chiunque volesse attivare una carta di credito virtuale adesso, la migliore soluzione quale sarebbe? La Carta Blu di American Express, ovviamente!

Carte di credito: scegli la Carta Blu di American Express

American Express è leader mondiale nel settore dei pagamenti ed è la principale società emittente di carte di credito per volume di acquisto. L’ambito in cui opera è una rete capace di gestire milioni di transazioni commerciali nel mondo ogni giorno.

Carta Blu di American Express è una carta virtuale che può essere associata a wallet digitali in versione iOS e Android.

Il vantaggio di questa carta è la sua disponibilità fisica e, per attivarla, è possibile optare tra la modalità a saldo dell’addebito delle spese sul conto corrente a cui si appoggia oppure quella a rate.

Tra le altre caratteristiche troviamo:

una linea di credito personalizzabile fino a 5.000 euro;

una quota gratuita annuale per sempre se la carta viene attivata entro il 15/09/2022;

fino a 4 carte supplementari gratis.

Per richiedere Carta Blu di American Express, bisogna dimostrare di avere un reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro. La richiesta della carta di credito va fatta cliccando qui.

Ai nuovi clienti di Carta Blu American Express verrà offerto un bonus di benvenuto che prevede un cashback con riaccredito dell’0,5% su tutti gli acquisti effettuati.

