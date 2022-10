Carte prepagate e metodi di pagamento: qual è la più versatile?

Quando si parla di pagamenti digitali in maniera generica, si fa riferimento a una serie di servizi che, ad oggi, è molto varia.

Oltre al classico sistema Chip & PIN infatti, sta prendendo piede il pagamento contactless, che consente l’utilizzo della carta senza dover inserire alcun tipo di PIN, semplicemente avvicinandola al lettore POS.

I metodi di pagamento disponibili però vanno oltre, con i principali colossi tecnologici che sono scesi in campo, proponendo sistemi realizzati internamente alla propria clientela.

Quando si parla di pagamenti digitali in generale dunque, qual è la carta prepagata più duttile? Carta Tinaba, per quanto riguarda la scena italiana, rappresenta il top sotto questo punto di vista (e non solo).

Essa infatti permette di gestire transazioni finanziarie attraverso:

Apple Pay

Google Pay

Samsung Pay

FitBit Pay

Garmin Pay

Swatch Pay

coprendo tutte le principali tecnologie ad oggi disponibili sul mercato.

Al di là della flessibilità legata ai sistemi di pagamento digitale, carta Tinaba è in grado di offrire molto di più ai suoi clienti, risultando in assoluto una delle migliori carte prepagate in circolazione.

Stiamo parlando di uno strumento di pagamento che fa riferimento al circuito Mastercard, con zero costi di gestione e nessuna commissione nascosta.

La stessa è dotata di IBAN italiano e consente di ricevere accrediti dello stipendio, oltre alla comodità di effettuare pagamenti del bollo, di bollettini e PagoPA oltre che di ricariche telefoniche.

I primi 24 prelievi effettuati sono gratuiti, così come sono gratuite le ricariche della stessa. Molto interessante risulta anche il sistema di cashback proposto ai clienti che, in alcuni casi, può raggiungere persino il 10% sugli acquisti effettuati.

Altre funzioni, come il servizio crypto, i salvadanai virtuali e la consulenza mutui, elevano carta Tinaba a una delle migliori soluzioni possibili.

