Il cashback arriva in criptovalute con la carta Blockfi

Sono decine e decine ormai i servizi che promettono di gestire le proprie monete digitali, e proprio per questo motivo, tante aziende decidono di offrire una funzione in più, piuttosto che un'altra, per tentare di differenziarsi dalla massa e ottenere quanti più utenti attivi possibili. Alcune di tali opzioni possono sembrare superflue, mentre altre seriamente utili ed interessanti. Fra queste ultime, abbiamo sicuramente la possibilità di guadagnare fino al 3,5% in bitcoin per ogni acquisto fatto con la carta di credito Blockfi. Ma cosa è nello specifico Blockfi e come funziona? Vediamolo subito all'interno di questo articolo.

Guadagna fino al 3,5% in criptovalute su ogni acquisto con la carta

Avrete sicuramente sentito parlare di portafogli digitali, necessari per acquistare, vendere e gestire al meglio tutte le proprie criptovalute. Bene, perché Blockfi è di base una piattaforma che offre questo, con in più, alcune funzioni uniche e da tenere senza dubbio in considerazione.

Come accennato in precedenza, una delle più importanti è quella relativa all'utilizzo della propria carta di credito, tra l'altro anche compatibile con i servizi di Apple Pay e Google Pay. Blockfi consentirà infatti ad ogni utente di richiedere una carta di pagamento fisica, necessaria per pagare all'interno di tutti i negozi fisici. La suddetta carta non avrà alcun costo annuale e nessun costo per le transazioni e per ogni acquisto effettuato nei primi 3 mesi di utilizzo di Blockfi, si riceverà un cashback del 3,5% (in criptovalute) sulla spesa completata (in dollari, euro e quant'altro).

L'applicazione dedicata sarà inoltre ben strutturata e offrirà vantaggi decisamente interessanti: account completamente gratuito, nessun tetto minimo di utilizzo, opzioni rapide di trading e sicurezza garantita sia per il proprio account che per le proprie monete.

La piattaforma è sostanzialmente compatibile con qualsiasi tipo di criptovaluta, perciò, non sarà alcun problema vendere e comprare altre tipologie di moneta all'intero della stessa app, così da poter integrare immediatamente i movimenti con il proprio portafogli. L'applicazione potrà essere scaricata e utilizzata in maniera completamente gratuita sia su smartphone e tablet Android, tramite il Google Play Store, che su iPhone e iPhone, utilizzando invece l'App Store di Apple.